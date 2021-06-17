تجديد حبس المتحرش بسيدة داخل ميكروباص الشروق 15 يومًا على ذمة التحقيق

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جدد قاضي المعارضات حبس المتهم بالتحرش بإحدى السيارات داخل سيارة أجرة «ميكروباص»بمنطقة الشروق في القاهرة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد أن وجهت له تهمه التحرش بإحدى السيدات.

وتلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بتضرر إحدى السيدات من أحد الأشخاص كان يجلس بجوارها داخل سيارة أجرة ميكروباص بدائرة القسم، وقيامه بالتحرش بها وارتكاب أفعال منافية للآداب.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات جرى التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الشرقية.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطه أثناء وجوده بدائرة القسم، وبمواجهته أقرّ بارتكابه الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي قررت حبس المتهم.