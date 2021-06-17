أخبار عاجلة

الأهلي ينتظر قيمة غرامة الهارب كوليبالي مهاجم النجم الساحلي -
85.5 مليار جنيه للحماية الاجتماعية.. استفادت منها ٣٫٦ مليون أسرة فقيرة -
يورو 2020: إنجلترا تثأر من ألمانيا وتنهي عقدة الماكينات -
إنجاز 97% من «طريق الكباش» بالأقصر -
رامي رضوان يوجه رسالة مؤثرة لـ«سمير غانم» بعد 40 يوما على رحيله -
البنك المركزي: ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 13.3 مليار دولار في 9 أشهر -
في المباراة الختامية لـ "مهرجان براعم المستقبل للكرة الطائرة ".. الهلال والخويلدية وجهًا لوجه -
"مجلس الدفاع" في لبنان يطالب الأجهزة العسكرية بمنع زعزعة الأمن -
اتحاد القدم يوقع مذكرة تفاهم مع الرابطة لدعم تأسيس رابطة اللاعبين المحترفين -
الأحوال المدنية.. تطوير وخدمات رقمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"المبارك" تتفقد منزلًا لإحدى الأسر الأشدّ حاجة التي تؤهله "ترميم"

Print
شارك في ترميمه عدد "40" متطوعًا ومتطوعة

زارت مدير عام الإدارة العامة للتطوع بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشاعل المبارك، منزلاً لإحدى الأسر الأشد حاجة، والتي تعمل جمعية ترميم على إعادة تأهيله؛ حيث يشارك في ترميمه عدد (40) متطوعًا ومتطوعة وبعدد ساعات تجاوزت (200) ساعة تطوعية، رافقها في الزيارة مساعدة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ابتسام الحميزي.

وتم خلال الزيارة الاطلاع على عدد من الفرص التطوعية المتنوعة التي ينفذها المتطوعون والمتطوعات، والتي شملت أعمال الدهان والكهرباء والسباكة وغيرها، نتيجة المهارات التي اكتسبها المتطوعون وحرصوا على تنميتها منذ إلحاقهم بالأعمال التطوعية بالجمعية.

ونوهت المبارك إلى الدور الكبير الذي يقوم به المتطوعون والمتطوعات مع جمعية ترميم الذين ساهموا في تحقيق أهداف ترميم وتقليل تكاليف أعمال الترميم من خلال العائد الاقتصادي من تطوعهم ونوعية الجهد الذي بذلوه، ويعكس رغبتهم في العمل التطوعي. كما أشادت بدور مجلس إدارة الجمعية في توفير البيئة المناسبة للمتطوعين؛ مما ساعدهم على الإجادة في عملهم وتطويره بصورة مستمرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بثنائية سترلينغ وهاري كين .. إنجلترا تقصي ألمانيا وتبلغ ربع نهائي يورو2020

بثنائية سترلينغ وهاري كين .. إنجلترا تقصي ألمانيا وتبلغ ربع نهائي يورو2020

في المباراة الختامية لـ "مهرجان براعم المستقبل للكرة الطائرة ".. الهلال والخويلدية وجهًا لوجه

في المباراة الختامية لـ "مهرجان براعم المستقبل للكرة الطائرة ".. الهلال والخويلدية وجهًا لوجه

"مجلس الدفاع" في لبنان يطالب الأجهزة العسكرية بمنع زعزعة الأمن

"مجلس الدفاع" في لبنان يطالب الأجهزة العسكرية بمنع زعزعة الأمن

اتحاد القدم يوقع مذكرة تفاهم مع الرابطة لدعم تأسيس رابطة اللاعبين المحترفين

اتحاد القدم يوقع مذكرة تفاهم مع الرابطة لدعم تأسيس رابطة اللاعبين المحترفين