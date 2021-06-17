الجزائر: الأحزاب الفائزة فى الانتخابات التشريعية ترحب بالنتائج

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رحبت الأحزاب الفائزة بالانتخابات التشريعية المبكرة فى الجزائر بالنتائج التى حققتها فى الاستحقاق الذى شهد نسبة مشاركة هى الأدنى فى تاريخ البلاد، بلغت حسب الأرقام الرسمية 23%. وحصل حزب جبهة التحرير الوطنى الحاكم على 105 مقاعد من أصل 407، تلته حركة مجتمع السلم الإسلامية بـ64 مقعدا، ثم التجمع الوطنى الديمقراطى، حليف جبهة التحرير فى الحكم، الذى حصد 57 مقعدا، أما المستقلون فحصدوا 78 مقعدا.

وقال الأمين العام لجبهة التحرير الوطنى، أبو الفضل البعجى، خلال مؤتمر صحفى: «نحن أكبر قوة سياسية فى البرلمان»، وأضاف أن «حزب جبهة التحرير الوطنى صنع التاريخ مجددا، ومن أرادوا إدخاله إلى المتحف خرجوا هم من التاريخ»، وأكد البعجى، الذى رفضت السلطات ترشحه للانتخابات لتخلفه عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، وفقا لوسائل إعلام محلية، أن «الشعب الجزائرى لا يكره جبهة التحرير الوطنى».

بدوره، وصف الأمين العام للتجمع الوطنى الديمقراطى الطيب زيتونى، نتائج الانتخابات بـ«الإيجابية جدا» بالنسبة لحزبه الذى «يبقى فى الواجهة مع الأحزاب السياسية الكبرى فى الجزائر»، وفقا لما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية.

ونقلت الوكالة عن رئيس جبهة المستقبل التى حصدت 48 مقعدا، عبد العزيز بلعيد، قوله إن نتائج الانتخابات «منطقية وموضوعية».

بدورها، رحبت حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامى فى البلاد، بالنتائج التى حققتها فى الانتخابات، مشيرة إلى أنها ستدرس كل العروض فيما يخص تشكيل الحكومة. وقال عبد الرزاق مقرى، رئيس الحركة، فى مؤتمر صحفى: «نحن سعداء جدا بهذا النجاح. هذه نتائج تاريخية، على الرغم من التجاوزات الخطيرة التى سجلناها والتى أثرت على النتائج».