مفاوض إيراني بارز: المفاوضات النووية أقرب من أي وقت مضى للتوصل لاتفاق

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قال كبير المفاوضين الإيرانيين اليوم الخميس إن المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 اقتربت أكثر من أي وقت مضى من التوصل إلى اتفاق لكن ما زال يتعين التفاوض على بعض القضايا الأساسية.

ونُقل عن عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني قوله لقناة الجزيرة التلفزيونية "أحرزنا تقدما جيدا وملموسا بشأن القضايا الخلافية ... أصبحنا أقرب من أي وقت مضى للتوصل لاتفاق لكن ما زالت هناك قضايا أساسية يتعين التفاوض عليها".

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد انسحب من الاتفاق النووي في عام 2018 وأعاد فرض عقوبات اقتصادية على إيران كانت قد رفعت بموجب الاتفاق.

وقال عراقجي للجزيرة "نريد أن نتأكد من أن ما حدث عندما انسحب ترامب من الاتفاق لن يتكرر من أي رئيس أمريكي آخر في المستقبل".

وقال وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس إن بايدن أبدى يوم الثلاثاء، أثناء تواجده في جنيف، تأييده للإسراع بالموافقة على تحويلات مالية مطلوبة لنقل المزيد من الغذاء والدواء لإيران عبر قناة إنسانية سويسرية.

واستؤنفت الجولة السادسة من محادثات إحياء الاتفاق النووي في فيينا يوم السبت بين إيران وقوى عالمية.

وقال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تصريحات نشرت أمس الأربعاء إن مساعي إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران يجب أن تنتظر تشكيل حكومة إيرانية جديدة مضيفا أن الاتفاق يحتاج لإرادة سياسية من جميع الأطراف.

وقال عراقجي إن الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة غدا الجمعة لن يكون لها أي تأثير على المفاوضات وإن فريق التفاوض الإيراني سيستمر في المحادثات بصرف النظر عن تغير السياسيات في الداخل.

وقال متحدث باسم الحكومة الإيرانية إن من المتوقع أن يشكل الرئيس الجديد حكومته بحلول منتصف أغسطس آب. وتنتهي فترة ولاية الرئيس الحالي حسن روحاني يوم الثالث من أغسطس.