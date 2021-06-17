وزارة الصحة القطرية تكشف حقيقة منع الأطباء من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

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كشفت وزارة الصحة العامة القطرية، حقيقة ما أثير عن إصدارها مذكرة تمنع الأطباء من استخدام مواقع وسائل التواصل الاجتماعي.

جاء هذا في بيان نشرته وزارة الصحة اليوم الخميس، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقالت الوزارة في البيان: إن المذكرة الصادرة عنها لا تمنع بأي حال من الأحوال الأطباء من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

​وأكد البيان أن الوزارة تشجع الأطباء في الواقع وتدعمهم لاستخدام المنصات الإعلامية للتحدث عن الموضوعات الطبية التي تتعلق باختصاصاتهم.

وأشارت إلى أن المذكرة تهدف تذكير جميع الأطباء في دولة قطر بأنه يحظر عليهم الإعلان عن أي أجهزة أو معدات غير مرخصة للاستخدام في دولة قطر.

وأوضحت أن المذكرة تنص أيضا على أنه لا ينبغي استخدام الأطباء منصاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن منتجات أو خدمات غير طبية، وكذلك عدم مشاركة أي معلومات أو بيانات سرية خاصة بالمريض.