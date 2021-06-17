الكاظمي: حضرنا كل مستلزمات إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها

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أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تهيئة الحكومة كل مستلزمات إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر في العاشر من أكتوبر المقبل.

وذكر بيان لرئاسة الوزراء العراقية اليوم الخميس، أن «رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي استقبل، اليوم الخميس، سفراء الإتحاد الأوربي في العراق»، لافتا إلى أنه «جرى خلال اللقاء بحث العلاقات العراقية الأوروبية وسبل تطويرها، والتأكيد على أهمية الدعم الأوروبي للعراق في حربه ضد الإرهاب وفي مجال مراقبة الانتخابات، وتجديد الدعم الأوروبي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2576، الداعم للإسهام الدولي في مراقبة الإنتخابات العراقية».

وأكد الكاظمي خلال اللقاء، وفقا للبيان «تهيئة الحكومة كل مستلزمات إجراء الانتخابات المبكّرة في موعدها، في 10 أكتوبر القادم، وتوفير الظروف الملائمة لضمان أن تكون نتائجها المعبر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي».