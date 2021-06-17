الفاتيكان يستضيف مؤتمر «الإيمان والعلم» قبل قمة الأمم المتحدة للمناخ

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يستضيف الفاتيكان مؤتمرا كبيرا للزعماء الدينيين والعلماء في العالم قبيل مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي المقرر في نوفمبر في بريطانيا، لاتخاذ موقف موحد في «لحظة مهمة في تاريخ البشرية».

يحمل المؤتمر الذي يعقد في الرابع من أكتوبر عنوان «الإيمان والعلم: نحو مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ»، وتنظمه بريطانيا وإيطاليا. وسيشارك فيه حوالي 40 زعيما من الديانات الرئيسية في العالم، وعشرة علماء وسيصدر مناشدة مشتركة لمؤتمر تغير المناخ.

وفي مؤتمر صحفي اليوم الخميس بشأن اجتماع الرابع من أكتوبر، قال وزير خارجية الفاتيكان كبير الأساقفة بول جالاجر إنه يتعين على الزعماء الدينيين الضغط على السياسيين لاتخاذ قرارات شجاعة وطموحة خلال مؤتمر الأمم المتحدة في جلاسجو باسكتلندا.

وأضاف «المساهمة التي نأمل أن يقدمها الزعماء الدينيون من خلال المؤتمر في الرابع من أكتوبر وفي الأشهر المقبلة ستكون رفع مستوى طموح زعمائنا السياسيين».

وتابع قائلا إنه يتوقع مشاركة بابا الفاتيكان فرنسيس في المؤتمر الذي يعقد في الفاتيكان وفي روما.

وتلقى البابا فرنسيس دعوة للمشاركة في مؤتمر تغير المناخ في جلاسجو، لكن جالاجر لم يعقب بشأن ما إن كان البابا سيذهب بالفعل أم لا. وأشار مسؤولون آخرون في الفاتيكان إلى أنه سيشارك على الأرجح.