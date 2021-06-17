أخبار عاجلة

في المباراة الختامية لـ "مهرجان براعم المستقبل للكرة الطائرة ".. الهلال والخويلدية وجهًا لوجه -
"مجلس الدفاع" في لبنان يطالب الأجهزة العسكرية بمنع زعزعة الأمن -
اتحاد القدم يوقع مذكرة تفاهم مع الرابطة لدعم تأسيس رابطة اللاعبين المحترفين -
الأحوال المدنية.. تطوير وخدمات رقمية -
محمد التاجي: والدتي سبب غيابي 8 سنوات عن الوسط الفني -
رسالة: أوبك+ تغير موعد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة إلى أول يوليو -
بعد 8 سنوات على ثورة يونيو.. السجون إصلاح وتأهيل وإنتاج -
المحاكم.. التحول الرقمي لمواكبة العصر -
الشهر العقاري .. ميكنة 292 فرعًا وسيارات للتوثيق -
المركزي: إيرادات مصر من السياحة في 2020-2021 هبطت 67.4% لنحو 3.1 مليار دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

بلجيكا (0) الدنمارك (0) .. بث مباشر لحظة بلحظة

Print
بلجيكا (0) الدنمارك (0) .. بث مباشر لحظة بلحظة بلجيكا (0) الدنمارك (0) .. بث مباشر لحظة بلحظة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تستمر فاعليات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 بمباراة بلجيكا والدنمارك.

ويوفر المصري اليوم لزواره وعشاق الكرة الأوروبية خدمة متابعة اللقاء لحظة بلحظة مع نقل اخر المستجدات داخل المعل وخارجه تحديث مستمر للنتيجة.

ويدخل البلجيكي مباراة اليوم بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: ألديرفيرلد - ديناير - فيروتينخين - مونييه.

خط الوسط: ديندونكير - تيليمانس - ثورجان هازارد.

خط الهجوم: ميرتينز - كاراسكو - لوكاكو.

بداية اللقاء

الدقيقة 2: يوسف بولسن يسجل هدف التقدم للدنمارك من تصويبة رائعة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
هل يتشدد رئيس إيران المنتخب إبراهيم رئيسي حيال السعودية والملف النووي؟

هل يتشدد رئيس إيران المنتخب إبراهيم رئيسي حيال السعودية والملف النووي؟

قائمة المنتخبات المشاركة في كأس العرب .. السودان ولبنان في مجموعة مصر

قائمة المنتخبات المشاركة في كأس العرب .. السودان ولبنان في مجموعة مصر

مفيد فوزي ينتقد محمد صلاح: لا يؤدي مع المنتخب مثل ليفربول

مفيد فوزي ينتقد محمد صلاح: لا يؤدي مع المنتخب مثل ليفربول

الرئيس الإيراني المنتخب لأمير قطر: الأمن الجماعي أساس سياساتنا الخارجية الإقليمية

الرئيس الإيراني المنتخب لأمير قطر: الأمن الجماعي أساس سياساتنا الخارجية الإقليمية