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المبعوث الأمريكي لليمن يحمّل الحوثيين مسؤولية فشل جهود إحلال السلام

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المبعوث الأمريكي لليمن يحمّل الحوثيين مسؤولية فشل جهود إحلال السلام المبعوث الأمريكي لليمن يحمّل الحوثيين مسؤولية فشل جهود إحلال السلام
"ليندر كينغ" ندد باستمرار هجمات الميليشيا على المدنيين

المبعوث الأمريكي لليمن يحمّل الحوثيين مسؤولية فشل جهود إحلال السلام

حمّل مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ، اليوم (الخميس)، المتمردين الحوثيين مسؤولية فشل الجهود الرامية لإحلال السلام، وعدم وقف إراقة الدم اليمني.

وندد "ليندر كينغ" خلال لقائه بوزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، باستمرار هجمات ميليشيا الحوثيين على المدنيين؛ وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وجدد التأكيد على موقف بلاده من ألا حل عسكريًّا للصراع في اليمن.

من جهته لفت "ابن مبارك" إلى أن رفض الميليشيات الحوثية لوقف إطلاق النار الشامل وإعادة فتح مطار صنعاء وضمان توريد عوائد المشتقات النفطية لسداد رواتب الموظفين، يثبت الذرائع الكاذبة التي تدعيها هذه الميليشيات، ويؤكد مساومتها على الجانب الإنساني، بغية الاستمرار في تنفيذ أجندة إيران التخريبية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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