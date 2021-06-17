أخبار عاجلة

في المباراة الختامية لـ "مهرجان براعم المستقبل للكرة الطائرة ".. الهلال والخويلدية وجهًا لوجه -
"مجلس الدفاع" في لبنان يطالب الأجهزة العسكرية بمنع زعزعة الأمن -
اتحاد القدم يوقع مذكرة تفاهم مع الرابطة لدعم تأسيس رابطة اللاعبين المحترفين -
الأحوال المدنية.. تطوير وخدمات رقمية -
محمد التاجي: والدتي سبب غيابي 8 سنوات عن الوسط الفني -
رسالة: أوبك+ تغير موعد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة إلى أول يوليو -
بعد 8 سنوات على ثورة يونيو.. السجون إصلاح وتأهيل وإنتاج -
المحاكم.. التحول الرقمي لمواكبة العصر -
الشهر العقاري .. ميكنة 292 فرعًا وسيارات للتوثيق -
المركزي: إيرادات مصر من السياحة في 2020-2021 هبطت 67.4% لنحو 3.1 مليار دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"صحة حائل" تفعل أنشطة اليوم العالمي للتبرع بالدم

Print
تحت شعار "اجعل العالم ينبض بالحياة"

فعَّلت صحة حائل أنشطة اليوم العالمي للتبرع بالدم، الذي يُقام هذا العام تحت شعار "تبرع بالدم واجعل العالم ينبض بالحياة".

ونظمت "صحة حائل"، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، حملة للتبرع بالدم في ممشى الأمير سعود بن عبدالمحسن، واليوم الخميس في منتزه السلام من الخامسة وحتى الثامنة مساء.

ويوم غدٍ الجمعة، في بنك الدم المركزي من الخامسة وحتى الثامنة مساء، عبر عربة التبرع بالدم المتنقلة التابعة لوزارة الصحة، مع تطبيق الاحترازات الوقائية لفيروس كورونا.

وساهم القائمون على الحملة بتنظيم المتبرعين بالدم من خلال تخصيص أماكن للانتظار خارج وداخل العربة، فيما يقوم فريق العمل بفحص المتبرعين قبل التبرع فحصاً بصرياً وتوعيتهم قبل وبعد التبرع.

وأكد منسق بنوك الدم بصحة حائل فرحان خلف العنزي، أنه لا يوجد نقص في مخزون الدم بجميع مستشفيات المنطقة ولله الحمد، وأن الهدف من الحملة هو نشر ثقافة التبرع بالدم بين المواطنين والمقيمين على حد سواء، وتوضيح فوائد التبرع، وأن تبرع الفرد بالدم سيساهم في إنقاذ حياة المرضى الذين هم في أمسّ الحاجة لنقل الدم لهم.

ونصح "العنزي" الراغبين في التبرع بالدم بحجز الموعد عبر تطبيق "وتين".

وكان وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشؤون التنموية صالح المطيري، قد دشن في حديقة الأمير سعود بن عبد المحسن بحائل، مبادرة "دمك حياة" التي تنظمها مؤسسة الديوانية الوقفية بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
في المباراة الختامية لـ "مهرجان براعم المستقبل للكرة الطائرة ".. الهلال والخويلدية وجهًا لوجه

في المباراة الختامية لـ "مهرجان براعم المستقبل للكرة الطائرة ".. الهلال والخويلدية وجهًا لوجه

"مجلس الدفاع" في لبنان يطالب الأجهزة العسكرية بمنع زعزعة الأمن

"مجلس الدفاع" في لبنان يطالب الأجهزة العسكرية بمنع زعزعة الأمن

اتحاد القدم يوقع مذكرة تفاهم مع الرابطة لدعم تأسيس رابطة اللاعبين المحترفين

اتحاد القدم يوقع مذكرة تفاهم مع الرابطة لدعم تأسيس رابطة اللاعبين المحترفين

شاهد من مكة.. فريق الفحص والمعاينة يتفقد الثوب الجديد للكعبة المشرفة

شاهد من مكة.. فريق الفحص والمعاينة يتفقد الثوب الجديد للكعبة المشرفة