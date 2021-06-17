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العثور على كوخ مهجور يسرد أسرار السفينة الغارقة «تايتنيك» والحرب العالمية الأولى

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لدى مقاطعة «تيروني» بأيرلندا الشمالية داخل كوخ مهجور يعود للعام 1912، تركه آخر أصحابه منذ 50 عامًا عثرت السلطات على مجموعة من المقتنيات النادرة التي ترتقى للعرض المتحفي، بينها صحف تسرد أسرار اللحظات الأولى للسفينة الغارقة « تايتنك».

وحسبما أورده موقع « ديلي ستار» البريطاني، يُعد الكوخ المهجور بمثابة كبسولة زمنية مذهلة، فبمجرد أن تطأه قدماك فكأنما عبرت بآالة الزمن إلى 100 عام إلى الوراء لتشهد بانورواما الحرب، وتفاصيل الريف الأوروبي قبل مائة عام.

كوخ مهجور يسرد أسرار السفينة الغارقة تايتنيك والحرب العالمية الأولى (صور)

حديقة المنزل بمثابة معرض مفتوح لسمات الريف الأوروبي في القرن البائد بحسب «ديلي ستار»؛ غير أن مقتنياته تعيدك إلى تفاصيل الحرب العالمية الأولى وأسرار اللحظات الأولى للسفينة الغارقة «تايتنيك».

كوخ مهجور يسرد أسرار السفينة الغارقة تايتنيك والحرب العالمية الأولى (صور)

الكوخ المهجور قبل خمسة عقود يحوي أكوامًا من الصحف النادرة، التي يعود تاريخها إلى بين العامين 1911 و1917 وأنتيكات و ساعات متوقفة، إلى جانب أغراض مالك المنزل الذي توفي قبل 50 عامًا ولم يرثه أحد؛ كونه عاش وحيدًا.

كوخ مهجور يسرد أسرار السفينة الغارقة تايتنيك والحرب العالمية الأولى (صور)

عاش آخر سكان هذا الكوخ ، و يُدعى ديسي ، حياة منعزلة بين آثار الماضي، تاركًا إلى جوار نظارته ومئات من الرسائل المكتوبة بخط اليد أكوامًا من الجرائد التي يعود تاريخ إصدارها بين العامين 1911 وحتى 1917، وبها صفحات تسرد أسرار الحرب العالمية الأولى وكذلك تفاصيل السفينة الغارقة «تايتنيك».

كوخ مهجور يسرد أسرار السفينة الغارقة تايتنيك والحرب العالمية الأولى (صور)

المصرى اليوم

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