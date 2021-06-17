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تداول نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي بولاية «فيكتوريا» الأسترالية في الأيام القليلة الماضية، صورًا و مقاطع فيديو مصورة لغطاء هائل من شبكات العنكبوت، اجتاجت مراعي وجوانب طرق البولاية الاقعة في الجنوب الشرقي لبلادهم.

وحسبما أوردته شبكة « سبوتنيك» الروسية كانت بلدة «ترارالجون»، الواقعة شرقي ولاية فيكتوريا، إحدى المناطق الأكثر تضررًا من الفيضانات الأخيرة والطقس الماطر الذي شدته أستراليا في الآونة الأخيرة؛ مما دفع العناكب الحمراء والسوداء إلى تشكيل شبكات هائلة من خيوط الـ«جوسامير» .

ونقلت شبكة « سبوتنيك» الروسية عن البروفيسور، كين ووكر، كبير أمناء علم الحشرات في متحف ملبورن الأسترالي، قوله إن: "ملايين العناكب كونت شبكاتها على الطرقات في أعقاب الفيضانات التي اجتاحت ولاية فيكتوريا؛ إذ تتخذ هذه العناكب من المناطق المرتفعة مكانًا لنصب شبكاتها الحريرية لمسافة شاسعة قد تصل إلى 100 كيلومتر".

وضربت موجة من الفيضانات العارمة، ولاية فيكتوريا ، الخميس الماضي مما تسبب غرق السيارات في« ترارالجون».

عناكب تجتاح ولاية أسترالية وتغطيها بشبكات عنكبوتية(فيديو وصور)