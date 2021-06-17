لوكاكو يقود هجوم بلجيكا أمام الدنمارك

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أعلن روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا عن التشكيل الذي سيخوض مواجهة الدنمارك، في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وجاء تشكيل منتخب بلجيكا كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: ألديرفيرلد - ديناير - فيروتينخين - مونييه.

خط الوسط: ديندونكير - تيليمانس - ثورجان هازارد.

خط الهجوم: ميرتينز - كاراسكو - لوكاكو.

وفضل المدرب مارتينيز إراحة على دكة البدلاء لاعب الوسط كيفين دي بروين بعد تعافيه من الإصابة.