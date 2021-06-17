أخبار عاجلة

في المباراة الختامية لـ "مهرجان براعم المستقبل للكرة الطائرة ".. الهلال والخويلدية وجهًا لوجه -
"مجلس الدفاع" في لبنان يطالب الأجهزة العسكرية بمنع زعزعة الأمن -
اتحاد القدم يوقع مذكرة تفاهم مع الرابطة لدعم تأسيس رابطة اللاعبين المحترفين -
الأحوال المدنية.. تطوير وخدمات رقمية -
محمد التاجي: والدتي سبب غيابي 8 سنوات عن الوسط الفني -
رسالة: أوبك+ تغير موعد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة إلى أول يوليو -
بعد 8 سنوات على ثورة يونيو.. السجون إصلاح وتأهيل وإنتاج -
المحاكم.. التحول الرقمي لمواكبة العصر -
الشهر العقاري .. ميكنة 292 فرعًا وسيارات للتوثيق -
المركزي: إيرادات مصر من السياحة في 2020-2021 هبطت 67.4% لنحو 3.1 مليار دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

لوكاكو يقود هجوم بلجيكا أمام الدنمارك

Print
لوكاكو يقود هجوم بلجيكا أمام الدنمارك لوكاكو يقود هجوم بلجيكا أمام الدنمارك

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا عن التشكيل الذي سيخوض مواجهة الدنمارك، في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وجاء تشكيل منتخب بلجيكا كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: ألديرفيرلد - ديناير - فيروتينخين - مونييه.

خط الوسط: ديندونكير - تيليمانس - ثورجان هازارد.

خط الهجوم: ميرتينز - كاراسكو - لوكاكو.

وفضل المدرب مارتينيز إراحة على دكة البدلاء لاعب الوسط كيفين دي بروين بعد تعافيه من الإصابة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الأهلي ينتظر قيمة غرامة الهارب كوليبالي مهاجم النجم الساحلي

الأهلي ينتظر قيمة غرامة الهارب كوليبالي مهاجم النجم الساحلي

85.5 مليار جنيه للحماية الاجتماعية.. استفادت منها ٣٫٦ مليون أسرة فقيرة

85.5 مليار جنيه للحماية الاجتماعية.. استفادت منها ٣٫٦ مليون أسرة فقيرة

يورو 2020: إنجلترا تثأر من ألمانيا وتنهي عقدة الماكينات

يورو 2020: إنجلترا تثأر من ألمانيا وتنهي عقدة الماكينات

إنجاز 97% من «طريق الكباش» بالأقصر

إنجاز 97% من «طريق الكباش» بالأقصر