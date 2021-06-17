الفيصل رئيساً للاتحاد العربي وأبو ريدة والمهندي نائبان

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لدورة جديدة "2021 – 2025"

نصبت الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً لمجلس الاتحاد لدورة جديدة (2021 - 2025)، في اجتماعها الـ 26 الذي عُقد مساء اليوم في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وتم انتخاب كل من سعود المهندي وهاشم حيدر وعبدالله الجنيبي والدكتور حميد الشيباني أعضاءً في مجلس الاتحاد العربي من قارة آسيا، وانتخاب المهندس هاني أبو ريدة والدكتور وديع الجرئ وأحمد ولد يحيى وفوزي لقجع أعضاءً في مجلس الاتحاد من قارة أفريقيا، بينما احتفظت سمر نصار بالعضوية النسائية في المجلس والفريق جبريل الرجوب بالعضوية الدائمة لدولة فلسطين، فيما وافقت الجمعية العمومية في جلستها الأولى على قرار الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بتعيين محمد روراوة نائبًا شرفيًا للرئيس.

وقدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل شكره وتقديره للجمعية العمومية على الثقة، ولمجلس الاتحاد السابق على كافة الجهود التي بذلت من جميع الأعضاء خلال المرحلة الماضية التي ساهمت في تحقيق الكثير من النجاح لبرامج ومسابقات الاتحاد العربي لكرة القدم.

وأعلن رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، عن دعم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد بالمملكة العربية السعودية بمبلغ خمسة ملايين ريال سعودي سنوياً للاتحاد العربي ولبرامجه، حيث قدم رئيس الاتحاد العربي نيابةً عن الجمعية العمومية الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد حفظهما الله على الدعم والاهتمام بالاتحاد العربي لكرة القدم وعلى استضافة المملكة العربية السعودية لاجتماعات الاتحاد، كذلك شكر سموه الاتحادات العربية الأعضاء على المساندة الدائمة لأنشطة وبرامج ومسابقات الاتحاد العربي.

في حين، اعتمد مجلس الاتحاد الجديد في اجتماعه الـ 74 الذي عُقد بعد ختام أعمال الجمعية العمومية، تعيين المهندس هاني أبو ريدة نائبًا أولًا للرئيس وسعود المهندي نائبًا ثانيًا للرئيس، وإعادة تسمية الدكتور رجاء الله السلمي أميناً عاماً للاتحاد.