منتزه "فقرة المدينة".. مقصد الأهالي والزوار لكنه يفتقد للمياه

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مطالبات بوضع شيب مياه لإنهاء المعاناة والارتقاء بالخدمات

تجذب جبال "الفقرة" أهالي المدينة المنورة إلى التنزه والاستمتاع بأجوائها المعتدلة، فيما تتميز باعتدال الجو هذه الأيام لتكون مركز جذب للأهالي والزوار.

وعلى الرغم من ذلك فإن غياب مياه التحلية جعل مطالبات أهلها وزوارها تستمر في ظل مرور شبكة مياه التحلية بالقرب منها، مطالبين بوضع شيب مياه في بداية الفقرة كحل لإنهاء معاناتهم.

ومع إقبال الزوار خلال هذه الإجازة؛ شيد بعض الأهالي شاليهات ومنتجعات بطريقة هندسية ومعمارية، لتشهد إقبالًا كبيرًا، خاصةً في إجازة نهاية الأسبوع وتكون المقصد الأول لأهالي المدينة المنورة وبعض زوارها.

وتشتهر "الفقرة" بالأجواء الجميلة والمعتدلة في فصل الصيف، إلى ذلك النخيل وبعض أنواع الفواكه؛ إذ شهدت السنوات الماضية زراعة العديد من الفواكه المختلفة لتسجل نجاحًا باهرًا في تلك الأشجار، إلا أن نقص المياه أجبر الأهالي على تقليل تلك الزراعة.