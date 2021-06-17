أوكرانيا تهزم مقدونيا بثنائية في يورو 2020

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حقق منتخب أوكرانيا الأول لكرة القدم فوزًا ثمينًا على حساب نظيره مقدونيا الشمالية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت المنتخبين عصر اليوم الخميس 17-6-2021 على ملعب بوخارست ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة لبطولة كأس الأمم الاوروبية يورو 2020 والتي تضم بجوارهما منتخبي النمسا وهولندا.

تقدم منتخب أوكرانيا عن طريق أندري يارمولينكو في الدقيقة 29 وعزز رومان يارمتشوك النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 34 لينتهي الشوط الأول بتقدم أوكرانيا 2-0.

في الشوط الثاني ضغط منتخب مقدونيا الشمالية بغية إدراك التعادل وبالفعل سجل أليوسكي هدفا لمنتخب مقدونيا في الدقيقة 57 من ركلة جزاء سددها وتصدى لها حارس أوكرانيا ثم تابعها اللاعب نفسه لداخل المرمى، وفي الدقيقة 84 أهدر مالينوفسكي ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء لصالح أوكرانيا لينتهي اللقاء بفوز أبناء شيفتشينكو بنتيجة 2-1.

بهذ الفوز رفع منتخب أوكرانيا رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث، بينما ظل منتخب مقدونيا الشمالية بدون رصيد في ذيل جدول المجموعة.