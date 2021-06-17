أخبار عاجلة

في المباراة الختامية لـ "مهرجان براعم المستقبل للكرة الطائرة ".. الهلال والخويلدية وجهًا لوجه -
"مجلس الدفاع" في لبنان يطالب الأجهزة العسكرية بمنع زعزعة الأمن -
اتحاد القدم يوقع مذكرة تفاهم مع الرابطة لدعم تأسيس رابطة اللاعبين المحترفين -
الأحوال المدنية.. تطوير وخدمات رقمية -
محمد التاجي: والدتي سبب غيابي 8 سنوات عن الوسط الفني -
رسالة: أوبك+ تغير موعد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة إلى أول يوليو -
بعد 8 سنوات على ثورة يونيو.. السجون إصلاح وتأهيل وإنتاج -
المحاكم.. التحول الرقمي لمواكبة العصر -
الشهر العقاري .. ميكنة 292 فرعًا وسيارات للتوثيق -
المركزي: إيرادات مصر من السياحة في 2020-2021 هبطت 67.4% لنحو 3.1 مليار دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

أوكرانيا تهزم مقدونيا بثنائية في يورو 2020

Print
أوكرانيا تهزم مقدونيا بثنائية في يورو 2020 أوكرانيا تهزم مقدونيا بثنائية في يورو 2020

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حقق منتخب أوكرانيا الأول لكرة القدم فوزًا ثمينًا على حساب نظيره مقدونيا الشمالية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت المنتخبين عصر اليوم الخميس 17-6-2021 على ملعب بوخارست ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة لبطولة كأس الأمم الاوروبية يورو 2020 والتي تضم بجوارهما منتخبي النمسا وهولندا.

تقدم منتخب أوكرانيا عن طريق أندري يارمولينكو في الدقيقة 29 وعزز رومان يارمتشوك النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 34 لينتهي الشوط الأول بتقدم أوكرانيا 2-0.

في الشوط الثاني ضغط منتخب مقدونيا الشمالية بغية إدراك التعادل وبالفعل سجل أليوسكي هدفا لمنتخب مقدونيا في الدقيقة 57 من ركلة جزاء سددها وتصدى لها حارس أوكرانيا ثم تابعها اللاعب نفسه لداخل المرمى، وفي الدقيقة 84 أهدر مالينوفسكي ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء لصالح أوكرانيا لينتهي اللقاء بفوز أبناء شيفتشينكو بنتيجة 2-1.

بهذ الفوز رفع منتخب أوكرانيا رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث، بينما ظل منتخب مقدونيا الشمالية بدون رصيد في ذيل جدول المجموعة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الأهلي ينتظر قيمة غرامة الهارب كوليبالي مهاجم النجم الساحلي

الأهلي ينتظر قيمة غرامة الهارب كوليبالي مهاجم النجم الساحلي

85.5 مليار جنيه للحماية الاجتماعية.. استفادت منها ٣٫٦ مليون أسرة فقيرة

85.5 مليار جنيه للحماية الاجتماعية.. استفادت منها ٣٫٦ مليون أسرة فقيرة

يورو 2020: إنجلترا تثأر من ألمانيا وتنهي عقدة الماكينات

يورو 2020: إنجلترا تثأر من ألمانيا وتنهي عقدة الماكينات

إنجاز 97% من «طريق الكباش» بالأقصر

إنجاز 97% من «طريق الكباش» بالأقصر