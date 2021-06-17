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بريطانيا تدرس فتح السفر الدولي أمام الحاصلين على جرعتي لقاح "كورونا"

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بريطانيا تدرس فتح السفر الدولي أمام الحاصلين على جرعتي لقاح "كورونا" بريطانيا تدرس فتح السفر الدولي أمام الحاصلين على جرعتي لقاح "كورونا"
يتيح استئناف حركة السياحة إلى أكثر من 150 دولة

بريطانيا تدرس فتح السفر الدولي أمام الحاصلين على جرعتي لقاح

يدرس المسؤولون في بريطانيا خططاً لفتح السفر الدولي أمام الركاب، الذين حصلوا على التطعيم كاملاً، مما يتيح استئناف حركة السياحة إلى أكثر من 150 دولة ومنطقة حول العالم، من بينها سوق الولايات المتحدة الحيوية وبعض الوجهات الأكثر شعبية في أوروبا، بحسب ما ذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، اليوم (الخميس).

وأوضحت "بلومبرغ" أنه بموجب السياسة، التي ما زالت قيد المناقشة داخل ، فإن الأشخاص الذين حصلوا على جرعتي اللقاح المضاد لمرض "كوفيد – 19"، لن يحتاجوا للخضوع لحجر صحي عند العودة من الدول ذات الخطر المتوسط.

وأشارت إلى أنه من شأن تلك السياسة أن تقدم دَفعة كبيرة لشركات الطيران والشركات السياحية التي تضررت منذ بداية تفشي الوباء الذي أجبر الحكومات على فرض قرارات إغلاق على السفر الدولي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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