تجديد حبس المتهمين فى واقعة التعدى على رئيس حي عين شمس 15 يوما

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، حبس المتهمين في واقعة التعدي على رئيس حي عين شمس بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كشفت وزارة الداخلية في بيان أصدرته أنه «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (رئيس أحد الأحياء بالقاهرة)، بأنه أثناء توجهه للعمل مستقلاً السيارة الخاصة بجهة عمله «بها تلفيات وتهشم بالزجاج الخلفى» فوجئ بقيام 3 أشخاص بالترجل من سيارة والتعدى عليه بالضرب بواسطة عصا خشبية وسلاح أبيض وإصابته بكدمات وجروح متفرقة وإتلاف السيارة.

وأضافت: «على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى لسرعة تحديد وضبط المتهمين، أسفرت جهوده بالاستعانة بالتقنيات الحديثة عن تحديد السيارة المستخدمة في الواقعة ملك إحدى السيدات يحوزها شقيقها».

وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط المتهم (سائق – مقيم بمحافظة الجيزة)، وبمناقشته أقر بارتكابه الواقعة بتحريض من (مقاول – له معلومات جنائية – مقيم في عين شمس)، باستهدافه تم ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وبالاشتراك مع سائق «توك توك» تم ضبطه، وشخصين آخرين جار ضبطهما، لقيام المجنى عليه بمصادرة أوناش وأخشاب ملك «المحرض»، وهدم 3 أدوار بعقار ملكه تحت الإنشاء، فعقد العزم على الانتقام منه، وفى سبيل ذلك قام بمراقبته مع باقى المتهمين وارتكابهم الواقعة نظير مبلغ مالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود الأمنية لسرعة تحديد وضبط باقى المتهمين.