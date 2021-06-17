أخبار عاجلة

في المباراة الختامية لـ "مهرجان براعم المستقبل للكرة الطائرة ".. الهلال والخويلدية وجهًا لوجه -
"مجلس الدفاع" في لبنان يطالب الأجهزة العسكرية بمنع زعزعة الأمن -
اتحاد القدم يوقع مذكرة تفاهم مع الرابطة لدعم تأسيس رابطة اللاعبين المحترفين -
الأحوال المدنية.. تطوير وخدمات رقمية -
محمد التاجي: والدتي سبب غيابي 8 سنوات عن الوسط الفني -
رسالة: أوبك+ تغير موعد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة إلى أول يوليو -
بعد 8 سنوات على ثورة يونيو.. السجون إصلاح وتأهيل وإنتاج -
المحاكم.. التحول الرقمي لمواكبة العصر -
الشهر العقاري .. ميكنة 292 فرعًا وسيارات للتوثيق -
المركزي: إيرادات مصر من السياحة في 2020-2021 هبطت 67.4% لنحو 3.1 مليار دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

تجديد حبس المتهمين فى واقعة التعدى على رئيس حي عين شمس 15 يوما

Print
تجديد حبس المتهمين فى واقعة التعدى على رئيس حي عين شمس 15 يوما تجديد حبس المتهمين فى واقعة التعدى على رئيس حي عين شمس 15 يوما

اشترك لتصلك أهم الأخبار

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، حبس المتهمين في واقعة التعدي على رئيس حي عين شمس بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كشفت وزارة الداخلية في بيان أصدرته أنه «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (رئيس أحد الأحياء بالقاهرة)، بأنه أثناء توجهه للعمل مستقلاً السيارة الخاصة بجهة عمله «بها تلفيات وتهشم بالزجاج الخلفى» فوجئ بقيام 3 أشخاص بالترجل من سيارة والتعدى عليه بالضرب بواسطة عصا خشبية وسلاح أبيض وإصابته بكدمات وجروح متفرقة وإتلاف السيارة.

وأضافت: «على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى لسرعة تحديد وضبط المتهمين، أسفرت جهوده بالاستعانة بالتقنيات الحديثة عن تحديد السيارة المستخدمة في الواقعة ملك إحدى السيدات يحوزها شقيقها».

وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط المتهم (سائق – مقيم بمحافظة الجيزة)، وبمناقشته أقر بارتكابه الواقعة بتحريض من (مقاول – له معلومات جنائية – مقيم في عين شمس)، باستهدافه تم ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وبالاشتراك مع سائق «توك توك» تم ضبطه، وشخصين آخرين جار ضبطهما، لقيام المجنى عليه بمصادرة أوناش وأخشاب ملك «المحرض»، وهدم 3 أدوار بعقار ملكه تحت الإنشاء، فعقد العزم على الانتقام منه، وفى سبيل ذلك قام بمراقبته مع باقى المتهمين وارتكابهم الواقعة نظير مبلغ مالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود الأمنية لسرعة تحديد وضبط باقى المتهمين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الأهلي ينتظر قيمة غرامة الهارب كوليبالي مهاجم النجم الساحلي

الأهلي ينتظر قيمة غرامة الهارب كوليبالي مهاجم النجم الساحلي

85.5 مليار جنيه للحماية الاجتماعية.. استفادت منها ٣٫٦ مليون أسرة فقيرة

85.5 مليار جنيه للحماية الاجتماعية.. استفادت منها ٣٫٦ مليون أسرة فقيرة

يورو 2020: إنجلترا تثأر من ألمانيا وتنهي عقدة الماكينات

يورو 2020: إنجلترا تثأر من ألمانيا وتنهي عقدة الماكينات

إنجاز 97% من «طريق الكباش» بالأقصر

إنجاز 97% من «طريق الكباش» بالأقصر