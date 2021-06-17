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وفد «محلية النواب» في بورسعيد: تجربة المنطقة الصناعية فريدة

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وفد «محلية النواب» في بورسعيد: تجربة المنطقة الصناعية فريدة وفد «محلية النواب» في بورسعيد: تجربة المنطقة الصناعية فريدة

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قدم المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، التحية لمحافظ بورسعيد، والقيادات التنفيذية على الجهود التي يقومون بها، لاسيما فيما يتعلق بالمنطقة الصناعية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية بالمنطقة الصناعية، الخميس، برفقة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

وأكد أن تجربة المنطقة الصناعية في المحافظة فريدة، مشددا على ضرورة تصدير هذا الفكر لكل المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، مشيدًا بمصنع إنتاج إطارات السيارات، والذي وصلت استثماراته لنحو ٣ مليارات جنيه مرحلة أولى.

وقال إن المصنع صناعة وطنية مشرفة، مطالبا بأهمية تقديم كامل الدعم من أجهزة الدولة لمثل هذه المشروعات.

من جانبه، قال عمرو درويش، أمين سر اللجنة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب: «المصنع يدعو للفخر، مشيرا إلى أنه الوحيد في والشرق الأوسط وأفريقيا بهذه الكفاءة»، مؤكدًا أهمية تقديم الدعم الكامل لمثل هذه المشروعات الكبرى لما لها من تأثير إيجابي كبير في الارتقاء بالاقتصاد الوطني.

المصرى اليوم

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