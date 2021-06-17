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بوتين عن الرئيس الأمريكي جو بايدن: «العمل معه يستلزم الحذر الشديد»

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بوتين عن الرئيس الأمريكي جو بايدن: «العمل معه يستلزم الحذر الشديد» بوتين عن الرئيس الأمريكي جو بايدن: «العمل معه يستلزم الحذر الشديد»

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس إن مستعدة لمواصلة الحوار مع الولايات المتحدة، بقدر استعداد واشنطن لذلك.

وقال بوتين خلال لقاء مع خريجي الدفعة الرابعة من برنامج تنمية احتياطي إدارة شؤون الموظفين بالمدرسة العليا للإدارة العامة، الخميس، إن «نحن مستعدون لمواصلة هذا الحوار بقدر استعداد الجانب الأمريكي».

وأعرب بوتين عن أمله في أن تعطى الفرصة للرئيس جو بايدن للعمل، وأن لا يتكرر وضع السنوات الماضية في العلاقات الروسية الأمريكية، «آمل حقًا ألا يكون الأمر كما كان في السنوات السابقة، وأن يُسمح له بالعمل بسلام».

وأكد الرئيس الروسي، أن صورة رئيس الولايات المتحدة التي ترسمها وسائل الإعلام لا علاقة لها بالواقع، قائلا «أريد أن أقول إن الصورة (صورة الرئيس بايدن) التي ترسمها صحافتنا وحتى الصحافة الأمريكية، لا علاقة لها بالواقع. بايدن محترف وعليك العمل معه بحذر شديد حتى لا يفوتك أي شيء. أنا أؤكد لكم أنه هو نفسه لا يفوت أي شيء. ولقد تمكنا أنا وبايدن من فهم بعضنا البعض في المواقف الرئيسية».

وأضاف بوتين: «حددنا أيضًا تلك الاتجاهات أو النقاط التي يمكننا التحدث فيها عن تقارب محتمل في المواقف في المستقبل. هناك أشياء ذات أولوية ومصلحة مطلقة لكل من روسيا والولايات المتحدة».

المصرى اليوم

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