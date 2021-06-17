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طالب عمر السعيد، مهاجم الفريق الكروى الأول بنادى الجونة المعار من الزمالك، إدارة القلعة البيضاء بتحديد مصيره وإعلان موقفه من العودة عقب انتهاء فترة إعارته بنهاية الموسم.

وكان الجونة قد طالب اللاعب سرعة حسم موقفه مع نادى الزمالك تمهيدا للتعاقد رسميا معه فيما تلقي اللاعب وعدا من باتريس كارتيرون بالعودة لصفوف القلعة البيضاء.

ويضع باتريس كارتيرون، عمر السعيد تحت المنظار بالوقت الحالي، من خلال مراقبة مستواه الفني وأرقامه مع القلعة البيضاء، وذلك لحين حسم موقفه بشأن العودة.