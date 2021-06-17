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بعد تخطيها النجمة الكندية.. أنس جابر تتأهل لربع نهائي بطولة برمنجهام للتنس

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بعد تخطيها النجمة الكندية.. أنس جابر تتأهل لربع نهائي بطولة برمنجهام للتنس بعد تخطيها النجمة الكندية.. أنس جابر تتأهل لربع نهائي بطولة برمنجهام للتنس

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تأهلت اللاعبة التونسية أنس جابر، المصنفة 24 عالميا، اليوم الخميس، إلى الدور الثالث لبطولة برمنجهام للتنس، بعد فوزها على اللاعبة الكندية ليلياه فيرنانديز المصنفة 66 عالميا، بمجموعتين لواحدة، بعد ساعتين و5 دقائق من اللعب.

ودخلت أنس جابر، اللقاء بقوة وافتكت المجموعة الأولى بنتيجة (6-4)، قبل أن تعود الكندية في المجموعة الثانية وتفوز بها بنتيجة (6-3).

وفي المجموعة الثالثة، كان اللعب متوازنا ومتعادلا شوط بشوط إلى حدود (6-6)، لتلجأ اللاعبتان إلى شوط كسر التعادل، الذي ذهب للتونسية بنتيجة (7-3) لتنتهي المجموعة بنتيجة (7-6).

وستواجه أنس جابر في الدور ربع النهائي الفائزة في اللقاء، الذي يجمع حاليا بين الروسية أناستازيا باتابوفا المصنفة 82 عالميا والفرنسية كريستينا ملادينوفيتش المصنفة 59 عالميا.

كما ستخوض أنس جابر، لقاء آخر في ربع النهائي مسابقة الزوجي مساء اليوم، حيث ستواجه صحبة الأسترالية إلين بيراز في، الثنائي البريطاني المكون من طارة مور وإيدين سيلفا.

المصرى اليوم

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