أخبار عاجلة

في المباراة الختامية لـ "مهرجان براعم المستقبل للكرة الطائرة ".. الهلال والخويلدية وجهًا لوجه -
"مجلس الدفاع" في لبنان يطالب الأجهزة العسكرية بمنع زعزعة الأمن -
اتحاد القدم يوقع مذكرة تفاهم مع الرابطة لدعم تأسيس رابطة اللاعبين المحترفين -
الأحوال المدنية.. تطوير وخدمات رقمية -
محمد التاجي: والدتي سبب غيابي 8 سنوات عن الوسط الفني -
رسالة: أوبك+ تغير موعد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة إلى أول يوليو -
بعد 8 سنوات على ثورة يونيو.. السجون إصلاح وتأهيل وإنتاج -
المحاكم.. التحول الرقمي لمواكبة العصر -
الشهر العقاري .. ميكنة 292 فرعًا وسيارات للتوثيق -
المركزي: إيرادات مصر من السياحة في 2020-2021 هبطت 67.4% لنحو 3.1 مليار دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

فوزي لقجع والجريء بعضوية المجلس التنفيذي للاتحاد العربي

Print
فوزي لقجع والجريء بعضوية المجلس التنفيذي للاتحاد العربي فوزي لقجع والجريء بعضوية المجلس التنفيذي للاتحاد العربي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حصل الثنائي، فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، ووديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي، على مقعدين في المجلس التنفيذي للاتحاد العربي للعبة.

وجاء ذلك خلال الجمعية العمومية للاتحاد العربي التي عقدت اليوم الخميس في مدينة جدة بالمملكة العربية .

وأعلن الجريء عبر صفحته على «فيسبوك»، انتخابه ليشغل مقعدا بالمكتب التنفيذي خلال الفترة من 2021 حتى 2025.

وكان الجريء، قد انتخب أيضا عضوا بالمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كما أنه يتراس اللجنة الطبية التابعة للكاف.

فيما، يسعى لقجع لتسخير خبرته وتجربته لخدمة الاتحاد العربي، علما أنه سبق أن خاض انتخابات هذا المنصب في مناسبة سابقة.

ويعتبر لقجع من الشخصيات البارزة في الكرة المغربية، من خلال تقلده مناصب مهمة.

وانتخب لقجع سابقا عضوا بالجهاز التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، كما يرأس حاليا اللجنة المالية في الاتحاد الأفريقي (الكاف).

ويشغل لقجع منصب رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم منذ سنوات، ونجح في تحقيق ثورة كبيرة على مستويات عدة محليا، سواء على صعيد المنتخبات الوطنية أو في الدوري المغربي.

ودخلت الكرة المغربية في عهد لقجع مرحلة الاحتراف، دون استثناء التطور الذي شمل البنية التحتية والتحكيم والتكوين وعقود اللاعبين والمدربين.

كما نال أحمد ولد يحيى رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي.

ويتولى ولد يحيى أيضا منصب النائب الثاني لرئيس الكاف، كما أنه رئيس لجنة التراخيص والمسابقات في الاتحاد القاري نفسه.

ويرأس ولد يحيى الاتحاد الموريتاني لكرة القدم منذ 2011، وقد حققت الكرة الموريتانية في عهده تطورا ملحوظا، إذ بلغ منتخب «المرابطون» كأس الأمم الأفريقية مرتين متتاليتين 2019 وفي النسخة المقبلة 2022 في الكاميرون.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مهرجان "أفلام السعودية" ينطلق مطلع يوليو محتفيًا بالصحراء عبر 57 فيلمًا

مهرجان "أفلام السعودية" ينطلق مطلع يوليو محتفيًا بالصحراء عبر 57 فيلمًا

«المشاط»: نتعاون مع السعودية لإقامة محطة كهرباء باليمن

«المشاط»: نتعاون مع السعودية لإقامة محطة كهرباء باليمن

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10996 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10996 نقطة

الحكومة اللبنانية: عمليات التهريب إلى السعودية تسيء للعلاقات بين البلدين

الحكومة اللبنانية: عمليات التهريب إلى السعودية تسيء للعلاقات بين البلدين