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"الصحة" تتيح إمكانية إجراء 3 فحوصات كورونا كل شهر

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"الصحة" تتيح إمكانية إجراء 3 فحوصات كورونا كل شهر "الصحة" تتيح إمكانية إجراء 3 فحوصات كورونا كل شهر
وفقاً للبروتوكول الجديد لفحص "PCR" لفيروس كورونا

قالت الصحة أنه يمكن إجراء (3) فحوصات كورونا كل شهر، وذلك وفقاً للبروتوكول الجديد لفحص (PCR) لفيروس كورونا كوفيد19 في المملكة، وذلك عبر حجز موعد من خلال مراكز تأكد عبر تطبيق صحتي والالتزام بالحضور حسب الموعد المحدد، لافتةً أن أخذ اللقاح يساهم في الوصول إلى تحقيق المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية -بإذن الله-.


‏وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1309) حالات مؤكدة وتعافي (1022) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10879) حالة، منها (1533) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (470723) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (452209) حالات.
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(14) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7635) حالة، يرحمهم الله جميعاً.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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