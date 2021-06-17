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بالمستندات.. دار الأوبرا ترد على قتل قطة وأولادها بالسم (تفاصيل)

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قال الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، أن العاملين بالدار يعيشون حالة من الحزن الشديدة، بسبب قتل قطة وأولادها باستخدام السم.

وأضاف رئيس دار الأوبرا، أن القطة كانت موجودة من فترة طويلة، كما أن اتساع أرض دار الأوبرا يتسبب في وجود القطط والكلاب، وأنه لم يتم التعامل المباشر معها في أي وقت من الاوقات حيث يتم اخطار مديرية الطب البيطري للتعامل معها .

وأكد أنه بالنسبة للقطة وأولادها، فإن دار الأوبرا لجأت إلى مديرية الطب البيطري يوم 22 مارس 2021، حيث اشتكت فيه من وجود عدد كبير من القطط، وتحديدا بعد انجاب القطة المعروفة بـ «قطة المهرجان».

وجاء نص الخطاب، أنه من الملاحظ وجود عدد كبير من القطط بساحة دار الأوبرا المصرية، حيث توجد بالمسرح الكبير، على خشبة المسرح الصغير، وأنه في حالة خروج أي منهم خلال أي عرض مسرحي، يصبح أمرا لا يليق بمكانة دار الأوبرا المصرية، فضلا عما تسببه القطط من مشكلات نتيجة وجود أجهزة إضاءة ومعدات دقيقة تعمل بالكهرباء .

وقد حصلت «المصري اليوم»، على خطاب موجه من إدارة الطب البيطري إلى دار الأوبرا المصرية، تخطرها بأنه تم تشكيل لجنة بيطرية التعامل مع القطط، وذلك يوم 2 من شهر يونيو الجاري.

المصرى اليوم

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