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وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل نائب المديرة التنفيذية بصندوق الأمم المتحدة للسكان

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استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ايب بيترسن نائب المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، ولؤي شبانة المدير الإقليمي وفريدريكا ماير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في وجيرمان حداد الممثل المساعد، وذلك بحضور قيادات وزارة التضامن الاجتماعي.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق الأمم المتحدة للسكان من خلال العديد من برامج الوزارة، حيث تناولت الوزيرة كافة قطاعات عمل الوزارة التي تمس كافة شرائح المجتمع مع التركيز على الأسرة في بؤرة الاهتمام، كما تناول اللقاء تدخلات الوزارة في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأشادت الوزيرة بالتعاون القائم مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والممتد على مدار السنوات الماضية، كما استعرضت منهج الوزارة في ملف تنظيم الأسرة والتي تشمل برامج للطفولة المبكرة والتوسع في انشاء الحضانات، حيث أكدت أن كافة تدخلات الوزارة في هذا الملف تنتهج منهج استهداف المزايا للأولى بالرعاية والحماية، مع تحفيز الأسر طبقا لتحسين مؤشرات التنمية بها.

ومن جانبه، قام إيب بيترسن بشرح أولويات عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان، واستعرض الجهود التي يقوم بها من أجل تحقيق رؤية الصندوق بحلول عام 2030، كما أشاد بجهود الوزارة في مواجهة مختلف القضايا التنموية.

وتم الاتفاق بين الجانبين على استمرار تعزيز التعاون وبحث سبل التوسع في مجالات العمل المشترك في برامج تخص مناهضة العنف ضد المرأة بما يشمل الزواج المبكر وختان الإناث والعنف الأسرى، فضلا عن برامج تنظيم الأسرة والتكوين المهني وخدمات الاكتشاف المبكر والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة وبرامج لتنمية المرأة الريفية والتمكين الاقتصادي ومحو الأمية والشمول الرقمي، والبرامج التطوعية للشباب مع الاستفادة بدور الرائدات الاجتماعيات في الوصول لكافة شرائح المجتمع في المناطق الأكثر احتياجا.

كما تم التأكيد على أهمية برامج تنمية الوعي في كثير من القضايا الهامة التي تعطل مسيرة تنمية المجتمعات المحلية.

وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل نائب المديرة التنفيذية بصندوق الأمم المتحدة للسكان
وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل نائب المديرة التنفيذية بصندوق الأمم المتحدة للسكان
وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل نائب المديرة التنفيذية بصندوق الأمم المتحدة للسكان
وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل نائب المديرة التنفيذية بصندوق الأمم المتحدة للسكان
وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل نائب المديرة التنفيذية بصندوق الأمم المتحدة للسكان

المصرى اليوم

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