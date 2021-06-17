غدًا.. تعديل في مواعيد مغادرة قطارات مترو الخط الأول

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أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أنه نظرا لإقامة أعمال توسعة الطريق الدائري أعلى محطة المرج الجديدة واستمرار العمل به حتى السادسة صباحا غدا الجمعة (18 يونيو) الأمر الذي يلزم تأخير قيام أول قطار من محطة المرج الجديدة بإتجاه حلوان بالخط الأول.

ويتحرك أول قطار في تمام الساعة السادسة وربع صباحا بدلا من الساعة الخامسة وربع صباحا، على أن يتم قيام أول قطار من محطة المرج القديمة متجها إلى محطات حلوان في تمام الساعة الخامسة وربع صباحا من يوم الجمعة القادم فقط.

وأوضحت الشركة - في بيان- أن قيام أول قطار من المحطات الانتهائية بالخطوط الثلاثة طوال أيام الأسبوع في تمام الساعة ٥:١٥ ص، وقيام آخر قطار بالخط الأول من محطة حلوان الساعة ١١:٣٠ م ومن محطة المرج الجديدة الساعة ١١:١٥ م، وقيام آخر قطار بالخط الثاني من محطتي شبرا الخيمة والمنيب الساعة ١١:٣٥ م، وقيام آخر قطار بالخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة ١١:١٥ م، ومن محطة العتبة الساعة ١١:٥٥ مساء.

وأضافت الشركة أنه يتم مقابلة آخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات في تمام الساعة ١٢:٠٠ ص، وتتم مقابلة آخر القطارات للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة في تمام الساعة ١١:٥٥ مساء.