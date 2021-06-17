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على طريقته الخاصة، أراد حمزة أحمد المنسى، نجل الشهيد أحمد منسي، أن يعبر عن اعتزازه بأبيه ويحيى ذكراه لكن هذة المرة بشكل مختلف، حيث الرغبة الجارفة بأن يكون إحياء الذكرى لوالده تحت مياه البحر الأبيض المتوسط.

تحت مياه أحد شواطئ الاسكندرية، وبعبارة «تحيا مصر حرة.. تحيا ألف مرة»، حرص نجل الشهيد المنسى، على رفع علم مصر تحت المياة، وبهذه العبارة التي دونت على علم مصر الذي حوى على جانبي نسر الجمهورية صورتي الشهيد البطل أحمد منسي، والرئيس عبدالفتاح السيسي، اتجه حمزة أحمد منسي، إلى أعماق البحر الأبيض المتوسط ليفتخر ببطولة والده في البحار كما افتخر بها على الأرض.

ورافق «حمزة» تحت الماء أحد الغطاسين المحترفين، الذي حرص على وضع صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على العلم مع الشهيد المنسي.

وأعرب حمزة أحمد منسي، عن سعادته البالغة خلال الغطسة التي دامت لفترة طويلة تحت الأعماق رفقة الغطاس المحترف، وحرص على توثيق تجربة الغوص والتى كان حاول تنفيذ مثيل لها منذ عامين خلال معسكر ضم أبناء شهداء الدفعة 92 في شرم الشيخ، إلا أن عمره حال دون ذلك ليتمكن من تنفيذها اليوم في الاسكندرية.

وقال ان التجربة ستكون خالدة في ذاكرته ولن ينساها طوال حياته خاصة وانه رفع صورة والده إلى جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى.

بدورها قالت منار زوجة الشهيد أحمد المنسى، والتى رافقت ابنها أثناء تنفيذ الغطسة، أنه كان لديها مشاعر الفخر والخوف معاً على ابنها، مشيرة إلى أن الموضوع بدأ من جانب الغطاس، الذي ظل يبحث عنها كثيراً حتى تواصل معها عن طريق الواتساب للوصول إليها وأصر على ان يخوض حمزة تجربة الغوص باعتبار ما يفعله رد جميل لأحد أبناء الشهداء.

وأضافت أنها اتخذت قرار ان يخوض انبها غطسة تحت الماء لإدخال البهجة والسعادة على وجهه خاصة وأن لديه حلم من فترة طويلة على تحقيق هذا الأمر.

وعن رأيها في مسلسل الاختيار، قالت انه مسلسل رائع وأنها فخورة ببلدها التي تتطور في الطرق والخدمات والدراما، خاصة وان المسلسل نقلنا لـ8 سنوات إلى الوراء، مستطردة: عايزين ننسى الفترة السودة التي مرت بها مصر من حياتنا ولما بقيت اشوف المشاهد دى في التليفزيون كنت بقول ياه هو احنا عشنا الوضع ده والبلد كانت عايشة في كده وكنت بقول كتر خير البلد انها عاشت كل ده وصمدت وانتصرت وتقدمت«.

بصورة والده والسيسي.. غطسة لنجل الشهيد أحمد منسي: «تحيا مصر حرة» (صور)