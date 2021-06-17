أكثر من ألف فرصة.. وظائف خالية لجميع المؤهلات في هيئات حكومية بالقاهرة والمحافظات

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تواصل المصري اليوم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات للعديد من التخصصات وننشر العديد من الوظائف المطلوبة حاليا من الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية والتي تشمل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب) التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وهيئة ميناء الإسكندرية والهيئة القومية للأنفاق التابعتين لوزارة النقل والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل التابع لرئاسة مجلس الوزراء, حيث يصل عدد هذه الفرص الى أكثر من 1000 فرصة عمل.

وفيما يلي جميع الوظائف المطلوبة وفقا لكل وظيفة في الشروط والتفاصيل أدناه:

1 - اسم الوظيفة مهندس ميكانيكا

جهة العمل هيئة ميناء الإسكندرية

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة النقل

الوصف العام للوظيفة

​الوظائف المطلوبة عن طريق التعاقد

معاينة الخامات والأدوات المستعملة للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمطلوب عمله

عمل المقايسات المتعلقة بالوحدات البحرية بالقزاقات والحوض

الاشتراك فى تقدير الاحتياجات من المهمات وقطع الغيار المطلوبة

الاشتراك فى عمل الرسومات الأولية للوحدات البحرية من واقع الطبيعة

تشغيل وصيانة الآلات والماكينات وأجهزة الوحدات البحرية

الاشتراك فى معاينة بعض الأعمال المطلوب تنفيذها للهيئة أو الجهات الخارجية

الإشراف على الصيانات الروتينية والوقائية والإصلاحات البسيطة للوحدات البحرية

يؤدى ما يسند إليه من أعمال أخرى مماثلة

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

سنوات الخبرة

​يفضل من له خبره سابقة في هذا المجال على الوحدات البحرية

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

​مؤهل هندسى عالى تخصص هندسة بحرية أو ميكانيكا قوى

تاريخ انتهاء التقدم 23/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 4

بيانات الاتصال والتقدم للجهات

​باسم السيد الربان/ رئيس مجلس الإدارة على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لميناء الإسكندرية

المستندات المطلوبة

صورة من المؤهل المطلوب للوظيفة

ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها

صورة بطاقة الرقم القومي (سارية)

صورة شهادة الميلاد رقم قومي

صورة شهادة القيد بنقابة المهندسين سارية

صحيفة الحالة الجنائية سارية

اجتياز الاختبارات (التحريري - الشفوي - الفني - السباحة) أمام اللجنة المشكلة في هذا الشأن

سيتم إخطار المتقدمين المستوفين للشروط بموعد ومكان الاختبارات على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لميناء الإسكندرية

يمكن الاطلاع على وصف موجز للوظيفة المعلن عنها بالموقع الإلكتروني للهيئة

لن يلتفت للطلبات غير المستوفاة أو الواردة باليد قبل أو بعد مدة الإعلان أو بالبريد

===========



2 - اسم الوظيفة فني كهرباء

جهة العمل هيئة ميناء الإسكندرية

نوع الوظيفة

اسم الوزارة وزارة النقل

الوصف العام للوظيفة

​الوظائف المطلوبة بنظام التعاقد

تنفيذ تعليمات أمن التشغيل

قراءة الرسومات المتوسطة وعمل الكروكيات للدوائر الكهربائية المتوسطة التعقيد

القيام باصلاح المحركات والمولدات الكهربائية وأعمال لف البوبينات بأنواعها المختلفة بالتيارين المتغير والمستمر

يقوم بأعمال التوصيلات الكهربائية وملحقاتها ولوحات التوزيع الكهربائية للأجهزة والإضاءة وأنوار الملاحة

يقوم بعمل الفرم الأساسية للملفات طبقا للأصول الفنية الصحيحة للأجهزة والتفتيش على أعمال الكهرباء

الاشتراك فى عمل المواسير الكهربائية ومد الأسلاك الداخلية وتنفيذ التوصيلات الكهربائية الداخلية للملفات الكهربائية

القيام بأعمال الاختبارات الابتدائية للمحركات والمولدات الكهربائية قبل بدء الإصلاح وتجربتها على العمل

يؤدى ما يسند إليه من أعمال أخرى مماثلة

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

سنوات الخبرة

يفضل من له خبرة سابقة في هذا المجال على الوحدات البحرية

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

مؤهل فنى صناعى فوق المتوسط او متوسط مناسب لنوع العمل تخصص كهرباء

تاريخ انتهاء التقدم 23/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 6

بيانات الاتصال والتقدم للجهات

باسم السيد الربان / رئيس مجلس الإدارة على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لميناء الإسكندرية

المستندات المطلوبة

صورة من المؤهل المطلوب للوظيفة

ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها

صورة بطاقة الرقم القومي (سارية)

صورة شهادة الميلاد رقم قومي

صحيفة الحالة الجنائية سارية

اجتياز الاختبارات (التحريري - الشفوي - الفني - السباحة) أمام اللجنة المشكلة في هذا الشأن

سيتم إخطار المتقدمين المستوفين للشروط بموعد ومكان الاختبارات على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لميناء الإسكندرية

يمكن الاطلاع على وصف موجز للوظيفة المعلن عنها بالموقع الإلكتروني للهيئة

لن يلتفت للطلبات غير المستوفاة أو الواردة باليد قبل أو بعد مدة الإعلان أو بالبريد​

=========



3 - اسم الوظيفة: بحري

جهة العمل هيئة ميناء الإسكندرية

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة النقل

الوصف العام للوظيفة

​الوظائف المطلوبة بنظام التعاقد

يساعد فى رمى المخاطيف والبحث عنها

يساعد فى تنظيف الآلات والعدد المستخدمة فى العمل

يقوم بشد الأحبال وعقدها

يؤدى ما يسند إليه من أعمال أخرى مماثلة​

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

سنوات الخبرة

يفضل من له خبره سابقة في هذا المجال ،والعمل على دومان الوحدات البحرية

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

مؤهل أقل من المتوسط

تاريخ انتهاء التقدم 23/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 18

بيانات الاتصال والتقدم للجهات

باسم السيد الربان / رئيس مجلس الإدارة على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لميناء الإسكندرية

المستندات المطلوبة

صورة من المؤهل المطلوب للوظيفة

ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها

صورة بطاقة الرقم القومي (سارية)

صورة شهادة الميلاد رقم قومي

صحيفة الحالة الجنائية سارية

اجتياز الاختبارات (التحريري - الشفوي - الفني - السباحة) أمام اللجنة المشكلة في هذا الشأن

سيتم إخطار المتقدمين المستوفين للشروط بموعد ومكان الاختبارات على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لميناء الإسكندرية

يمكن الاطلاع على وصف موجز للوظيفة المعلن عنها بالموقع الإلكتروني للهيئة

لن يلتفت للطلبات غير المستوفاة أو الواردة باليد قبل أو بعد مدة الإعلان أو بالبريد​

============

4 - اسم الوظيفة ميكانيكي بحري

جهة العمل هيئة ميناء الإسكندرية

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة النقل

الوصف العام للوظيفة

​الوظائف المطلوبة بنظام التعاقد

يقوم بتجهيز الماكينات بالوحدات البحرية للعمل

يقوم باختبار زجاجة البيانات للاطمئنان على مستوى المياه داخل القزق

يقوم بملاحظة المرجل فى الآلات البخارية من حيث المياه والمازوت

يقوم بملاحظة عدادت الماكينات (عداد الزيت – عداد المياه العذبة والملحة... إلخ )

يقوم بتزييت وتشحيم محاور الماكينات والعدد

يقوم بالكشف على الوقود ودينامو الكهرباء وجلبات عمود الشفط

يؤدى ما يسند إليه من أعمال أخرى مماثلة​

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

سنوات الخبرة

يفضل من له خبره سابقة في هذا المجال

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

مؤهل أقل من المتوسط

تاريخ انتهاء التقدم 23/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 12

بيانات الاتصال والتقدم للجهات

باسم السيد الربان / رئيس مجلس الإدارة على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لميناء الإسكندرية

المستندات المطلوبة

صورة من المؤهل المطلوب للوظيفة.

ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها

صورة بطاقة الرقم القومي (سارية)

صورة شهادة الميلاد رقم قومي

صحيفة الحالة الجنائية سارية

اجتياز الاختبارات (التحريري - الشفوي - الفني - السباحة) أمام اللجنة المشكلة في هذا الشأن .

سيتم إخطار المتقدمين المستوفين للشروط بموعد ومكان الاختبارات على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لميناء الإسكندرية

يمكن الاطلاع على وصف موجز للوظيفة المعلن عنها بالموقع الإلكتروني للهيئة​

========



5 - اسم الوظيفة سائق (سيارة - اتوبيس)

جهة العمل هيئة ميناء الإسكندرية

نوع الوظيفة

اسم الوزارة وزارة النقل

الوصف العام للوظيفة

الوظائف المطلوبة بنظام التعاقد

قيادة السيارات والأتوبيسات وذلك بعد التأكد من صلاحيتها وتزويدها بالمقادير الكافية من الوقود والزيت ....إلخ. ​

يؤدي ما يسند إليه من أعمال أخري مماثلة

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

( رخصة مهنية أولى )​

سنوات الخبرة

​​يفضل من له خبره سابقة في هذا المجال

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

مؤهل أقل من المتوسط

تاريخ إنتهاء التقدم 23/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 20

بيانات الاتصال والتقدم للجهات

باسم السيد الربان / رئيس مجلس الإدارة على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لميناء الإسكندرية

المستندات المطلوبة

صورة من المؤهل المطلوب للوظيفة شهادة أقل من المتوسط

ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها

صورة بطاقة الرقم القومي (سارية)

صورة شهادة الميلاد رقم قومي

صورة الرخصة المهنية من الدرجة الأولى (سارية)

صحيفة الحالة الجنائية سارية

اجتياز الاختبارات المقررة في هذا الشأن

سيتم إخطار المتقدمين المستوفين للشروط بموعد ومكان الاختبارات على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لميناء الإسكندرية

لن يلتفت للطلبات غير المستوفاة أو الواردة​

===========



6 - اسم الوظيفة قائد قاطرة بحرية

جهة العمل هيئة ميناء الإسكندرية

نوع الوظيفة

اسم الوزارة وزارة النقل

الوصف العام للوظيفة

​الوظائف المطلوبة عن طريق التعاقد

يساعد السفن على كافة أحوال الطقس على المناروة على الأرصفة او خروجها وتحركاتها بالميناء طبقا للوائح المنظمة

يساعد فى إطفاء الحرائق بواسطة القاطرات المجهزة للحريق

الائتمار بامر المرشد على السفينة

مسؤول على الطاقم وسلامة القاطرة أثناء عمليات القطر

يؤدى ما يسند إليه من اعمال اخرى مماثلة

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

​قائد قاطره بحرية وهو المسئول عن قيادة القاطرة ومسئول عن إدارة الطلعة البحرية، وعليه أن يراعي الاصول الفنية المقررة في ذلك وفقاً للقواعد والإجراءات واللوائح المطبقه في مينائي الإسكندرية والدخيلة ،وعليه أن يحافظ على سلامة القاطرة ،وعلي صلاحيتها للملاحة والإبحار ، كما يكون مسئولاً عن الاضرار أو التلفيات التي تصيب القاطرة والتي ترجع إلي خطئه المهني الجسيم

سنوات الخبرة

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

مؤهل بحرى عالى (شهادة ضابط ثان لاعالى البحار)

يفضل الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة البحرية ومن له خبره سابقة في هذا المجال

تاريخ إنتهاء التقدم 23/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 6

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​بإسم السيد الربان / رئيس مجلس الإدارة على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لميناء الاسكندرية

المستندات المطلوبة

صورة من المؤهل المطلوب للوظيفة

ما يفيد اداء الخدمة العسكرية او الاعفاء منها

صورة بطاقة الرقم القومي (سارية)

صورة شهادة الميلاد رقم قومي

يفضل الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة البحرية ومن له خبره سابقة في هذا المجال

صحيفة الحالة الجنائية سارية

اجتياز الاختبارات (التحريري - الشفوي - الفني - السباحة) أمام اللجنة المشكلة في هذا الشأن

سيتم إخطار المتقدمين المستوفين للشروط بموعد ومكان الاختبارات على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لميناء الاسكندرية .

يمكن الاطلاع على وصف موجز للوظيفة المعلن عنها بالموقع الإلكتروني للهيئة

لن يلتفت للطلبات غير المستوفاه أو الواردة باليد قبل أو بعد مدة الإعلان أو بالبريد

========

7 - أسم الوظيفة مهندس ميكانيكي

جهة العمل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب)

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الادارة العامة للهندسة الميكانيكية بالمحافظات {الاسكندريه- النوباريه –البحيره- كفر الشيخ – الغربيه- المنوفيه –القليوبيه – الدقهليه – الشرقيه – الاسماعيليه – السويس – بورسعيد – العريش – المنيا – اسيوط – سوهاج – قنا – الاقصر – اسوان- الديوان العام }

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

القدره على تنفيذ ما يسند اليه من اعمال

سنوات الخبرة

خمس سنوات

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

بكالوريوس هندسه ميكانيكيه

التقدير

العمر

تاريخ بداية الإعلان 11/06/2021

تاريخ إنتهاء التقدم 21/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 33

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

يقدم الطلب باسم رئيس مجلس ادارة الهيئه بمقر المنطقه بالمحافظه

المستندات المطلوبة

​بيان حاله وظيفيه موضحا به ان المذكور من ضمن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنيه 81 لسنة 2016

صوره بطاقة الرقم القومى – بيان اخر نموذج مرتب

=====

8 - أسم الوظيفة اخصائى زراعى

جهة العمل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب)

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة ضمن الوظائف التخصصية لوظائف الزراعة والعلوم بالمحافظات { الاسكندريه- مرسى مطروح- النوباريه –البحيره- كفر الشيخ – الغربيه- المنوفيه –القليوبيه – دمياط- الدقهليه – الشرقيه – الاسماعيليه – السويس – بورسعيد – العريش – الجيزه- الفيوم – بنى سويف- المنيا – اسيوط – الوادى الجديد- سوهاج – قنا – الاقصر – اسوان- الديوان العام }

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

القدره على تنفيذ ما يسند اليه من اعمال

سنوات الخبرة

خمس سنوات

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

بكالوريوس زراعه

التقدير

العمر

تاريخ بداية الإعلان 11/06/2021

تاريخ إنتهاء التقدم 21/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 97

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

يقدم الطلب باسم رئيس مجلس ادارة الهيئه بمقر المنطقه بالمحافظه

المستندات المطلوبة

​بيان حاله وظيفيه موضحا به ان المذكور من ضمن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنيه 81 لسنة 2016

صوره بطاقة الرقم القومى – بيان اخر نموذج مرتب

=========

9 - أسم الوظيفة مهندس كهرباء

جهة العمل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب)

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الادارة العامة للهندسة المدنية { الديوان العام }

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

القدره على تنفيذ ما يسند اليه من اعمال

​

سنوات الخبرة

خمس سنوات

​

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

بكالوريوس هندسه كهربائيه

التقدير

العمر

تاريخ بداية الإعلان 11/06/2021

تاريخ إنتهاء التقدم 21/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 2

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

يقدم الطلب باسم رئيس مجلس ادارة الهيئه بمقر المنطقه بالمحافظه

المستندات المطلوبة

​بيان حاله وظيفيه موضحا به ان المذكور من ضمن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنيه 81 لسنة 2016

صوره بطاقة الرقم القومى – بيان اخر نموذج مرتب

========

10 - أسم الوظيفة اخصائى تشغيل حاسب آلي

جهة العمل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب)

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الادارة العامة للتحول الرقمى { الديوان العام }

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

القدره على تنفيذ ما يسند اليه من اعمال

سنوات الخبرة

خمس سنوات

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

بكالوريوس نظم ومعلومات اداريه

التقدير

العمر

تاريخ بداية الإعلان 11/06/2021

تاريخ إنتهاء التقدم 21/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 10

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

يقدم الطلب باسم رئيس مجلس ادارة الهيئه بمقر المنطقه بالمحافظه

المستندات المطلوبة

بيان حاله وظيفيه موضحا به ان المذكور من ضمن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنيه 81 لسنة 2016

صوره بطاقة الرقم القومى – بيان اخر نموذج مرتب​

======

11 - أسم الوظيفة مهندس مدني

جهة العمل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب)

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الادارة العامة للهندسة المدنية { كفر الشيخ- الديوان العام }

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

القدره على تنفيذ ما يسند اليه من اعمال

سنوات الخبرة

خمس سنوات

​

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

بكالوريوس هندسه مدنيه

التقدير

العمر

تاريخ بداية الإعلان 11/06/2021

تاريخ إنتهاء التقدم 21/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 8

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

يقدم الطلب باسم رئيس مجلس ادارة الهيئه بمقر المنطقه بالمحافظه

​

المستندات المطلوبة

بيان حاله وظيفيه موضحا به ان المذكور من ضمن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنيه 81 لسنة 2016

صوره بطاقة الرقم القومى – بيان اخر نموذج مرتب​

=======

12 - أسم الوظيفة محاسب

جهة العمل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب)

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الادارة العامة للشئون المالية { الاسكندريه – مرسى مطروح- كفر الشيخ – الغربيه – دمياط – بورسعيد – الجيزه- الديوان العام }

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

القدره على تنفيذ ما يسند اليه من اعمال

​

سنوات الخبرة

خمس سنوات

​

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

بكالوريوس تجاره

التقدير

العمر

تاريخ بداية الإعلان 11/06/2021

تاريخ إنتهاء التقدم 21/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 25

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

يقدم الطلب باسم رئيس مجلس ادارة الهيئه بمقر المنطقه بالمحافظه

​

المستندات المطلوبة

​بيان حاله وظيفيه موضحا به ان المذكور من ضمن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنيه 81 لسنة 2016

صوره بطاقة الرقم القومى – بيان اخر نموذج مرتب

=======

13 - أسم الوظيفة فني هندسي

جهة العمل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب)

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الادارة العامة للهندسة الميكانيكية { الاسكندريه – النوباريه- كفر الشيخ – الغربيه – الدقهليه – الشرقيه – الاسماعيليه- بورسعيد }

​

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

القدره على تنفيذ ما يسند اليه من اعمال

​

سنوات الخبرة

خمس سنوات

​

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

دبلوم صنايع

التقدير

العمر

تاريخ بداية الإعلان 11/06/2021

تاريخ إنتهاء التقدم 21/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 27

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

يقدم الطلب باسم رئيس مجلس ادارة الهيئه بمقر المنطقه بالمحافظه

​

المستندات المطلوبة

بيان حاله وظيفيه موضحا به ان المذكور من ضمن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنيه 81 لسنة 2016

صوره بطاقة الرقم القومى – بيان اخر نموذج مرتب​

​

========

14 - أسم الوظيفة سائق جرار

جهة العمل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب)

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الادارة العامة للهندسة الميكانيكية { الاسكندريه – مرسى مطروح- النوباريه – البحيره- كفر الشيخ – الغربيه – المنوفيه – القليوبيه – دمياط -الدقهليه – الشرقيه – الاسماعيليه- بورسعيد – العريش – الجيزه – الفيوم – بنى سويف – المنيا – اسيوط – الوادى الجديد – سوهاج – قنا – الاقصر – اسوان }

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

القدره على تنفيذ ما يسند اليه من اعمال

​

سنوات الخبرة

خمس سنوات

​

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

رخصه قياده

التقدير

العمر

تاريخ بداية الإعلان 11/06/2021

تاريخ إنتهاء التقدم 21/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 100

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

يقدم الطلب باسم رئيس مجلس ادارة الهيئه بمقر المنطقه بالمحافظه

​

المستندات المطلوبة

​بيان حاله وظيفيه موضحا به ان المذكور من ضمن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنيه 81 لسنة 2016

صوره بطاقة الرقم القومى – بيان اخر نموذج مرتب

=========

15 - أسم الوظيفة سائق حفار

جهة العمل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب)

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الادارة العامة للهندسة الميكانيكية { الاسكندريه – مرسى مطروح- النوباريه – البحيره- كفر الشيخ – الغربيه – المنوفيه – القليوبيه – دمياط -الدقهليه – الشرقيه – الاسماعيليه- بورسعيد – العريش – الجيزه – الفيوم – بنى سويف – المنيا – اسيوط – الوادى الجديد – سوهاج – قنا – الاقصر – اسوان }

​

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

القدره على تنفيذ ما يسند اليه من اعمال

​

سنوات الخبرة

خمس سنوات

​

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

رخصه قياده

التقدير

العمر

تاريخ بداية الإعلان 11/06/2021

تاريخ إنتهاء التقدم 21/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 76

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

يقدم الطلب باسم رئيس مجلس ادارة الهيئه بمقر المنطقه بالمحافظه

المستندات المطلوبة

​بيان حاله وظيفيه موضحا به ان المذكور من ضمن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنيه 81 لسنة 2016

صوره بطاقة الرقم القومى – بيان اخر نموذج مرتب

========

16- أسم الوظيفة سائق لودر

جهة العمل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب)

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الادارة العامة للهندسة الميكانيكية { الاسكندريه – مرسى مطروح- البحيره- كفر الشيخ – الغربيه – المنوفيه – القليوبيه – دمياط -الدقهليه – الشرقيه – الاسماعيليه- العريش – الجيزه – الفيوم – بنى سويف – المنيا – اسيوط – سوهاج – قنا – الاقصر – اسوان}

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

القدره على تنفيذ ما يسند اليه من اعمال

​

سنوات الخبرة

خمس سنوات

​

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

رخصه قياده

التقدير

العمر

تاريخ بداية الإعلان 11/06/2021

تاريخ إنتهاء التقدم 21/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 37

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

يقدم الطلب باسم رئيس مجلس ادارة الهيئه بمقر المنطقه بالمحافظه

المستندات المطلوبة

​بيان حاله وظيفيه موضحا به ان المذكور من ضمن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنيه 81 لسنة 2016

صوره بطاقة الرقم القومى – بيان اخر نموذج مرتب

======

17 - أسم الوظيفة سائق بلدوزر

جهة العمل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب)

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الادارة العامة للهندسة الميكانيكية { الاسكندريه – مرسى مطروح- البحيره- كفر الشيخ – الغربيه – المنوفيه – القليوبيه – دمياط -الدقهليه – الشرقيه – الاسماعيليه- العريش – الجيزه – الفيوم – بنى سويف – المنيا – اسيوط – سوهاج – قنا – الاقصر – اسوان }

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

القدره على تنفيذ ما يسند اليه من اعمال

​

سنوات الخبرة

خمس سنوات

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

رخصه قياده

التقدير

العمر

تاريخ بداية الإعلان 11/06/2021

تاريخ إنتهاء التقدم 21/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 8

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

يقدم الطلب باسم رئيس مجلس ادارة الهيئه بمقر المنطقه بالمحافظه

المستندات المطلوبة

​بيان حاله وظيفيه موضحا به ان المذكور من ضمن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنيه 81 لسنة 2016

صوره بطاقة الرقم القومى – بيان اخر نموذج مرتب

=========

18 - أسم الوظيفة سائق سيارة

جهة العمل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب)

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الادارة العامة للهندسة الميكانيكية { الاسكندريه – النوباريه- البحيره- كفر الشيخ – الغربيه – المنوفيه – القليوبيه – دمياط -الدقهليه – الشرقيه – الاسماعيليه- العريش – الجيزه – الفيوم – بنى سويف – المنيا – اسيوط – سوهاج – قنا – اسوان – الديوان العام }

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

القدره على تنفيذ ما يسند اليه من اعمال

​

سنوات الخبرة

خمس سنوات

​

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

رخصه قياده

التقدير

العمر

تاريخ بداية الإعلان 11/06/2021

تاريخ إنتهاء التقدم 21/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 77

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

يقدم الطلب باسم رئيس مجلس ادارة الهيئه بمقر المنطقه بالمحافظه

​

المستندات المطلوبة

بيان حاله وظيفيه موضحا به ان المذكور من ضمن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنيه 81 لسنة 2016

صوره بطاقة الرقم القومى – بيان اخر نموذج مرتب​

=======

19 - أسم الوظيفة ميكانيكي

جهة العمل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب)

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الادارة العامة للهندسة الميكانيكية بالمحافظات { الاسكندريه – مرسى مطروح -النوباريه- البحيره- كفر الشيخ – الغربيه – القليوبيه – دمياط -الدقهليه – الشرقيه – الاسماعيليه- العريش – الجيزه – الفيوم – بنى سويف – المنيا – اسيوط – سوهاج – قنا- اسوان – الاقصر }

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

القدرة على تنفيذ ما يسند اليه من اعمال

​

سنوات الخبرة

خمس سنوات

​

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

محو الأمية

التقدير

العمر

تاريخ بداية الإعلان 11/06/2021

تاريخ إنتهاء التقدم 21/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 58

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

يقدم الطلب باسم رئيس مجلس ادارة الهيئه بمقر المنطقه بالمحافظه

المستندات المطلوبة

​بيان حاله وظيفيه موضحا به ان المذكور من ضمن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنيه 81 لسنة 2016

صوره بطاقة الرقم القومى – بيان اخر نموذج مرتب

========

20 - أسم الوظيفة ميكانيكي سيارات

جهة العمل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب)

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الادارة العامة للهندسة الميكانيكية بالمحافظات { الاسكندريه – مرسى مطروح -النوباريه- البحيره- كفر الشيخ – الغربيه – القليوبيه – دمياط -الدقهليه – الشرقيه – الاسماعيليه- العريش – الجيزه – الفيوم – بنى سويف – المنيا – اسيوط – سوهاج – قنا- اسوان – الاقصر }

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

القدره على تنفيذ ما يسند اليه من اعمال

سنوات الخبرة

خمس سنوات

​

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

محو الأمية

التقدير

العمر

تاريخ بداية الإعلان 11/06/2021

تاريخ إنتهاء التقدم 21/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 58

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

يقدم الطلب باسم رئيس مجلس ادارة الهيئه بمقر المنطقه بالمحافظه

المستندات المطلوبة

​بيان حاله وظيفيه موضحا به ان المذكور من ضمن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنيه 81 لسنة 2016

صوره بطاقة الرقم القومى – بيان اخر نموذج مرتب

========

21 - أسم الوظيفة ميكانيكي عفشه

جهة العمل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب)

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الادارة العامة للهندسة الميكانيكية بالمحافظات { النوباريه – كفر الشيخ – سوهاج }

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

القدره على تنفيذ ما يسند اليه من اعمال

​

سنوات الخبرة

خمس سنوات

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

محو الأمية

التقدير

العمر

تاريخ بداية الإعلان 11/06/2021

تاريخ إنتهاء التقدم 21/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 3

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

يقدم الطلب باسم رئيس مجلس ادارة الهيئه بمقر المنطقه بالمحافظه

المستندات المطلوبة

​بيان حاله وظيفيه موضحا به ان المذكور من ضمن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنيه 81 لسنة 2016

صوره بطاقة الرقم القومى – بيان آخر نموذج مرتب

========

22 - أسم الوظيفة كهربائي سيارات

جهة العمل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب)

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الادارة العامة للهندسة الميكانيكية بالمحافظات )الاسكندريه – مرسى مطروح -النوباريه- البحيره- كفر الشيخ – الغربيه – القليوبيه – دمياط -الدقهليه – الشرقيه – الاسماعيليه- العريش – الجيزه – بنى سويف – اسيوط – سوهاج – اسوان – الاقصر- بورسعيد- الجيزه }

​

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

القدره على تنفيذ ما يسند اليه من اعمال

​

سنوات الخبرة

خمس سنوات

​

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

محو الأمية

التقدير

العمر

تاريخ بداية الإعلان 11/06/2021

تاريخ إنتهاء التقدم 21/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 30

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

يقدم الطلب باسم رئيس مجلس ادارة الهيئه بمقر المنطقه بالمحافظه

المستندات المطلوبة

​بيان حاله وظيفيه موضحا به ان المذكور من ضمن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنيه 81 لسنة 2016

صوره بطاقة الرقم القومى – بيان اخر نموذج مرتب

========

23 - أسم الوظيفة عامل حراسه

جهة العمل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب)

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الادارة العامة للامن بالمحافظات ) الاسكندريه – مرسى مطروح- النوباريه- البحيره- كفر الشيخ – الغربيه – المنوفيه- القليوبيه – دمياط -الدقهليه – الشرقيه – الاسماعيليه – السويس- العريش – المنيا- بنى سويف – اسيوط – سوهاج – اسوان – الاقصر- بورسعيد – الوادى الجديد – قنا – الديوان العام }

​

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

القدره على تنفيذ ما يسند اليه من اعمال​

​

سنوات الخبرة

خمس سنوات

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

محو الأمية

التقدير

العمر

تاريخ بداية الإعلان 11/06/2021

تاريخ إنتهاء التقدم 21/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 149

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

يقدم الطلب باسم رئيس مجلس ادارة الهيئه بمقر المنطقه بالمحافظه

المستندات المطلوبة

بيان حاله وظيفيه موضحا به ان المذكور من ضمن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنيه 81 لسنة 2016

صوره بطاقة الرقم القومى – بيان اخر نموذج مرتب​

========

24 - أسم الوظيفة حداد

جهة العمل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب)

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الادارة العامة للهندسة الميكانيكية بالمحافظات )الاسكندريه – النوباريه- الغربيه- الدقهليه – الشرقيه– المنيا- بنى سويف – اسوان – الاقصر- بورسعيد – الجيزه}

​

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

القدره على تنفيذ ما يسند اليه من اعمال

​

سنوات الخبرة

خمس سنوات

​

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

محو الأمية

التقدير

العمر

تاريخ بداية الإعلان 11/06/2021

تاريخ إنتهاء التقدم 21/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 13

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

يقدم الطلب باسم رئيس مجلس ادارة الهيئه بمقر المنطقه بالمحافظه

المستندات المطلوبة

​بيان حاله وظيفيه موضحا به ان المذكور من ضمن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنيه 81 لسنة 2016

صوره بطاقة الرقم القومى – بيان اخر نموذج مرتب

========

25 - أسم الوظيفة عامل كاوتش

جهة العمل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب)

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الادارة العامة للهندسة الميكانيكية بالمحافظات )الاسكندريه – البحيره – كفرالشيخ – القليوبيه- الدقهليه – الشرقيه– الاسماعيليه- بنى سويف – اسوان –- بورسعيد – الجيزه – اسيوط – سوهاج – قنا }

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

القدره على تنفيذ ما يسند اليه من اعمال

​

سنوات الخبرة

خمس سنوات

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

محو الأمية

التقدير

العمر

تاريخ بداية الإعلان 11/06/2021

تاريخ إنتهاء التقدم 21/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 23

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

يقدم الطلب باسم رئيس مجلس ادارة الهيئه بمقر المنطقه بالمحافظه

المستندات المطلوبة

​بيان حاله وظيفيه موضحا به ان المذكور من ضمن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنيه 81 لسنة 2016

صوره بطاقة الرقم القومى – بيان اخر نموذج مرتب

=======

26 - أسم الوظيفة سمكري سيارات

جهة العمل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب)

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الادارة العامة للهندسة الميكانيكية بالمحافظات )الاسكندريه–النوباريه- البحيره – كفرالشيخ–المنوفيه- الدقهليه – الشرقيه–بنى سويف – الوادى الجديد-الاقصر- اسوان –- بورسعيد – الجيزه – اسيوط – سوهاج – قنا }

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

القدره على تنفيذ ما يسند اليه من اعمال

سنوات الخبرة

خمس سنوات

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

محو الأمية

التقدير

العمر

تاريخ بداية الإعلان 11/06/2021

تاريخ إنتهاء التقدم 21/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 17

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

يقدم الطلب باسم رئيس مجلس ادارة الهيئه بمقر المنطقه بالمحافظه

المستندات المطلوبة

​بيان حاله وظيفيه موضحا به ان المذكور من ضمن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنيه 81 لسنة 2016

صوره بطاقة الرقم القومى – بيان اخر نموذج مرتب

========

27 - أسم الوظيفة عامل دوكو

جهة العمل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب)

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الادارة العامة للهندسة الميكانيكية بالمحافظات (الاسكندريه – النوباريه – كفرالشيخ- الدقهليه – الشرقيه – بنى سويف – سوهاج }

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

​القدره على تنفيذ ما يسند اليه من اعمال

سنوات الخبرة

خمس سنوات

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

محو الاميه

التقدير

العمر

تاريخ بداية الإعلان 11/06/2021

تاريخ إنتهاء التقدم 21/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 9

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

يقدم الطلب باسم رئيس مجلس ادارة الهيئه بمقر المنطقه بالمحافظه

المستندات المطلوبة

​بيان حاله وظيفيه موضحا به ان المذكور من ضمن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنيه 81 لسنة 2016

صوره بطاقة الرقم القومى – بيان اخر نموذج مرتب

======

28 - أسم الوظيفة خراط ولحام

جهة العمل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب)

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الادارة العامة للهندسة الميكانيكية بالمحافظات {الاسكندريه – كفرالشيخ– الغربيه – القليوبيه – دمياط- الشرقيه– الوادي الجديد – السويس- الجيزه }

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

القدره على تنفيذ ما يسند اليه من اعمال

سنوات الخبرة

خمس سنوات

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

محو الاميه

التقدير

العمر

تاريخ بداية الإعلان 11/06/2021

تاريخ إنتهاء التقدم 21/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 13

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

يقدم الطلب باسم رئيس مجلس ادارة الهيئه بمقر المنطقه بالمحافظة

​

المستندات المطلوبة

​بيان حاله وظيفيه موضحا به ان المذكور من ضمن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنيه 81 لسنة 2016

صوره بطاقة الرقم القومى – بيان اخر نموذج مرتب

========

29 - أسم الوظيفة عامل خدمات

جهة العمل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب)

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

الوصف العام للوظيفة

​تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الادارة العامة للشئون الاداريه بالمحافظات { البحيره – كفرالشيخ– المنوفيه – القلوبيه – دمياط – الاسماعيليه – السويس – بورسعيد – المنيا- الوادى الجديد- الاقصر – الديوان العام}

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

​القدره على تنفيذ ما يسند اليه من اعمال

سنوات الخبرة

خمس سنوات

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

محو الأمية

التقدير

العمر

تاريخ بداية الإعلان 11/06/2021

تاريخ إنتهاء التقدم 21/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 45

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

يقدم الطلب باسم رئيس مجلس ادارة الهيئه بمقر المنطقه بالمحافظة

المستندات المطلوبة

​بيان حاله وظيفيه موضحا به ان المذكور من ضمن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنيه 81 لسنة 2016

صوره بطاقة الرقم القومى – بيان اخر نموذج مرتب​

========

30 - أسم الوظيفة كهربائي مباني

جهة العمل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب)

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الادارة العامة للهندسة المدنية بالمحافظات { كفر الشيخ- بورسعيد

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

القدرة على تنفيذ ما يسند اليه من اعمال

سنوات الخبرة

خمس سنوات

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

محو الأمية

التقدير

العمر

تاريخ بداية الإعلان 11/06/2021

تاريخ إنتهاء التقدم 21/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 2

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

يقدم الطلب باسم رئيس مجلس ادارة الهيئه بمقر المنطقه بالمحافظه

المستندات المطلوبة

بيان حاله وظيفيه موضحا به ان المذكور من ضمن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنيه 81 لسنة 2016

صوره بطاقة الرقم القومى – بيان اخر نموذج مرتب​

========

31 - أسم الوظيفة صراف

جهة العمل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب)

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الادارة العامة للشئون المالية بالمحافظات { بورسعيد }

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

القدره على تنفيذ ما يسند اليه من اعمال

سنوات الخبرة

خمس سنوات

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

دبلوم تجاره

التقدير

العمر

تاريخ بداية الإعلان 11/06/2021

تاريخ إنتهاء التقدم 21/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

يقدم الطلب باسم رئيس مجلس ادارة الهيئه بمقر المنطقه بالمحافظه

المستندات المطلوبة

​بيان حاله وظيفيه موضحا به ان المذكور من ضمن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنيه 81 لسنة 2016

صوره بطاقة الرقم القومى – بيان اخر نموذج مرتب

=======

32 - أسم الوظيفة محام

جهة العمل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب)

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الادارة العامة القانونية بالمحافظات الاسكندريه–النوباريه- البحيره – كفرالشيخ–المنوفيه- الدقهليه – الشرقيه–بنى سويف – الوادى الجديد-الاقصر- اسوان –- بورسعيد – الجيزه – اسيوط – سوهاج – قنا }

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

القدره على تنفيذ ما يسند اليه من اعمال

سنوات الخبرة

خمس سنوات

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

ليسانس حقوق

التقدير

العمر

تاريخ بداية الإعلان 11/06/2021

تاريخ إنتهاء التقدم 21/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 3

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

يقدم الطلب باسم رئيس مجلس ادارة الهيئه بمقر المنطقه بالمحافظه

المستندات المطلوبة

بيان حاله وظيفيه موضحا به ان المذكور من ضمن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنيه 81 لسنة 2016

صوره بطاقة الرقم القومى – بيان اخر نموذج مرتب​

==========

33 - أسم الوظيفة كاتب شؤون عاملين

جهة العمل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب)

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

الوصف العام للوظيفة

​تقع هذه (المكتبية) ضمن وظائف الادارة العامة لشئون العاملين بالمحافظات { الاسكندريه– مرسى مطروح- النوباريه – البحيره – السويس – بورسعيد – الديوان العام – قنا }

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

القدره على تنفيذ ما يسند اليه من اعمال

​

سنوات الخبرة

خمس سنوات

​

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

دبلوم تجاره

التقدير

العمر

تاريخ بداية الإعلان 11/06/2021

تاريخ إنتهاء التقدم 21/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 24

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

يقدم الطلب باسم رئيس مجلس ادارة الهيئه بمقر المنطقه بالمحافظه

المستندات المطلوبة

​بيان حاله وظيفيه موضحا به ان المذكور من ضمن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنيه 81 لسنة 2016

صوره بطاقة الرقم القومى – بيان آخر نموذج مرتب

=======

34 - أسم الوظيفة فني زراعي

جهة العمل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب)

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة (فنية زراعية وتغذية) ​ضمن وظائف الادارة العامة لتحسين الأراضى بالمحافظات {البحيره – السويس – بور سعيد- الاسماعيلية }

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

القدره على تنفيذ ما يسند اليه من اعمال

سنوات الخبرة

خمس سنوات

​

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

دبلوم زراعه

التقدير

العمر

تاريخ بداية الإعلان 11/06/2021

تاريخ إنتهاء التقدم 21/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 12

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

يقدم الطلب باسم رئيس مجلس ادارة الهيئه بمقر المنطقه بالمحافظه

المستندات المطلوبة

بيان حاله وظيفيه موضحا به ان المذكور من ضمن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنيه 81 لسنة 2016

صوره بطاقة الرقم القومى – بيان اخر نموذج مرتب

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35 - اسم الوظيفة: أخصائي شئون مالية

جهة العمل الهيئة القومية للأنفاق

نوع الوظيفة مالية ومصرفية

أسم الوزارة وزارة النقل

الوصف العام للوظيفة

تعاقد بعقد عمل يجدد سنوى

المهارات الأساسية

إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة​

إجادة التعامل مع الحاسب الألي والبرامج المحاسبية الحديثة

سنوات الخبرة

حديث التخرج دفعات 2018 وما بعدها من جميع محافظات جمهورية مصر العربية على أن يكون له إقامة دائمة داخل القاهرة الكبرى ​

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

بكالوريوس تجارة من احدى الجامعات الحكومية أو اى جامعه معترف بها من المجلس الاعلى للجامعات – تخصص محاسبة

التقدير جيد جداً على الأقل

العمر لا يزيد عن 27 سنة

تاريخ إنتهاء التقدم 30/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة: 10

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

يسلم طلب التقدم مرفق به المستندات المطلوبة بنفس ترتيبها داخل ملف بلاستيكى باليد بمقر الهيئة القومية للانفاق (ميدان رمسيس ) القاهرة ولن ينظر فى الطلبات الواردة بأي وسيلة اخرى كما ان الاوراق المقدمة لا تسترد

على أن يلتزم مقدم الطلب بالاجراءات الوقائية لفيروس كورونا من ارتداء قناع الوجه (الكمامة) والتباعد الاجتماعى عند التقديم

المستندات المطلوبة

طلب التقدم لشغل الوظيفة (يتم طباعته من الموقع الالكترونى بالهيئة واستيفاء بياناته)

صورة المؤهل

صورة مايفيد عضوية نقابة التجاريين

صورة من شهادة الميلاد مميكنة

صورة بطاقة الرقم القومي

صورة الموقف شهادة الخدمة العسكرية (ادى الخدمة ، اعفاء نهائى ، اعفاء مؤقت ثلاث سنوات)

صورة الموقف من تأدية الخدمة العامة

أصل نتيجة تحديد المستوى للغة الانجليزية من معهد اللغات للقوات المسلحة على الا تقل عن 70 %

عدد (3) صور شخصيه حديثة مقاس 4X6​

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36 - الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل - وظائف قيادية بالمستوى الوظيفي العالي (رئيس إدارة مركزية ) ووظائف قيادية ( بالمستوى الوظيفي مدير عام )



أسم الوظيفة: وظائف قيادية بالمستوى الوظيفي العالي (رئيس إدارة مركزية )

جهة العمل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل

نوع الوظيفة إدارية عليا

أسم الوزارة رئاسة مجلس الوزراء

الوصف العام للوظيفة

​مرفق ملف بالتفاصيل كاملة

المهارات الأساسية

إجتياز الإختبارات المقررة لشغل الوظيفة

القدرة على إستخدام الحاسب الآلي، والمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية

إجتياز التدريب اللازم في ضوء ما يحدده الجهازالمركزي للتنظيم والإدارة ووفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية

الإلتزام بالقوانين وقواعد وأخلاقيات العمل

سنوات الخبرة

قضاء مدة بينية قدرها عام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الوظيفي الأدنى مباشرة وذلك بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وبالنسبة لغيرهم قضاء مدة كلية مقدارها ثمانية عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

مؤهل عالي يتواءم مع نوع وطبيعة العمل

تاريخ إنتهاء التقدم 26/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة: 6

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

على راغبي التقدم لشغل هذه الوظيفة الحصول على نموذج طلب شغل الوظيفة من الأمانة الفنية للجنة إختيار الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك بمقر الهيئة الكائن في"24 شارع رشدي باشا متفرع من طريق العروبة – هليوبوليس – مصر الجديدة – القاهرة"

المستندات المطلوبة

بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل وأية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وبالنسبة لغيرهم شهادات خبرة تتضمن البيانات عالية طبقا للمدة المطلوبة لشغل وظيفة على أن تكون معتمدة ومختومة

المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وإنجازاته السابقة

مقترحا وافيا لتطوير الوظيفة "نسخة ورقية" (CD (على أن يرفق نسخة من المقترح فقط على

على أن تكون المستندات المقدمة مكونة من عدد (8) ملفات (أصل + 7 صور) مدون على كل ملف "اسم المتقدم / جهة العمل / الوظيفة المراد التقدم إليها / رقم التليفون" وان يرفق بالملفات (عدد 8 صور شخصية) حديثة مقاس 4*6وعدد 8 صور من بطاقة الرقم القومي سارية)

وسيتم الاطلاع على أصل المستندات المقدمة فقط بالنسبة للسادة المتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة

ولن يلتفت للطلبات التي ترد قبل أو بعد الميعاد المحدد أو بالبريد

تقدم الطلبات والمستندات سالفة الذكر وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة اختيار الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وذلك بمقر الهيئة الكائن بالعنوان سالف الذكر​​

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37 الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل - اسم الوظيفة وظائف قيادية ( بالمستوى الوظيفي مدير عام )

جهة العمل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل

نوع الوظيفة إدارية عليا

أسم الوزارة رئاسة مجلس الوزراء

الوصف العام للوظيفة

المهارات الأساسية

اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة

القدرة على استخدام الحاسب الآلي، والمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية

اجتياز التدريب اللازم في ضوء ما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية

الالتزام بالقوانين وقواعد وأخلاقيات العمل​

​مرفق ملف بالتفاصيل كاملة

سنوات الخبرة

قضاء مدة بينية قدرها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) وذلك بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وبالنسبة لغيرهم قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

مؤهل عالي يتواءم مع نوع وطبيعة العمل

تاريخ إنتهاء التقدم 26/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 23

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

على راغبي التقدم لشغل هذه الوظيفة الحصول على نموذج طلب شغل الوظيفة من الأمانة الفنية للجنة اختيار الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك بمقر الهيئة الكائن في"24 شارع رشدي باشا متفرع من طريق العروبة – هليوبوليس - مصر الجديدة - القاهرة​

المستندات المطلوبة

بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل وأية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وبالنسبة لغيرهم شهادات خبرة تتضمن البيانات عالية طبقا للمدة المطلوبة لشغل وظيفة على أن تكون معتمدة ومختومة

المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وإنجازاته السابقة

مقترحا وافيا لتطوير الوظيفة "نسخة ورقية" (CD (على أن يرفق نسخة من المقترح فقط على

على أن تكون المستندات المقدمة مكونة من عدد (8) ملفات (أصل + 7 صور) مدون على كل ملف "اسم المتقدم / جهة العمل / الوظيفة المراد التقدم إليها / رقم التليفون" وان يرفق بالملفات (عدد 8 صور شخصية) حديثة مقاس 4*6وعدد 8 صور من بطاقة الرقم القومي سارية)

وسيتم الاطلاع على أصل المستندات المقدمة فقط بالنسبة للسادة المتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة

ولن يلتفت للطلبات التي ترد قبل أو بعد الميعاد المحدد أو بالبريد

تقدم الطلبات والمستندات سالفة الذكر وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة اختيار الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وذلك بمقر الهيئة الكائن بالعنوان سالف الذكر​

- الاعلان الوظيفي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل -