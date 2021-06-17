مسحة طبية لجميع الوفود المشاركة في بطولة كأس الفراعنة للجمباز

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خضعت جميع الوفود المشاركة ببطولة «كأس الفراعنة» الدولية للجمباز الإيقاعي خلال الفترة من 18 وحتى 20 يونيو الجاري على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، للمسحة الطبية من أجل الكشف المبكر عن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وحضر اللاعبون واللاعبات والحكام وكافة اللجان المشاركة في التنظيم داخل فندق الإقامة، وذلك بالتنسيق بين وزارة الصحة واتحاد الجمباز من أجل التصدي لفيروس كورونا، والسيطرة عليه طوال فترة البطولة.

وتشهد البطولة إجراءات احترازية صارمة، لحماية الوفود المشاركة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والتشديد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية من وزارة الصحة.

وأعلن اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، عن مشاركة 12 دولة بطولة «كاس الفراعنة» الدولية للجمباز الإيقاعي خلال الفترة من 18 وحتى 20 يونيو الجاري على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وجاءت الدول المشاركة في كأس الفراعنة كالتالي: «أذربيجان- أوكرانيا- جورجيا- ملدوفا- اليونان- المجر- بولندا- إيطاليا- لبنان- روسيا- أوزبكستان- ومصر البلد المضيف) باجمالي 373 لاعبًا.

وأكد ايهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز أن الاتحاد بذل مجهودًا كبيرًا لإدراج البطولة على أجندة الاتحاد الدولي للعبة ،مشيراً إلى أن البطولة أخذت الطابع الرسمي بعد حصولها على التقييم الدولي كبطولة دولية للأندية.

وأضاف «أمين» أن مصر نجحت في إبهار العالم من خلال تنظيم بطولة كأس العالم للجمباز الفني والذي أقيم على مجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 3 وحتى 7 يونيو الجاري.