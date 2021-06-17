نادال ينسحب من بطولة ويمبلدون وأولمبياد طوكيو

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أعلن الإسباني رافائيل نادال انسحابه من بطولة ويمبلدون للتنس وأولمبياد طوكيو اليوم الخميس، وقال إنه اتخذ قراره بعد التشاور مع فريق عمله.

وكتب نادال على «تويتر»: «قررت عدم المشاركة في بطولة ويمبلدون هذا العام والألعاب الأولمبية في طوكيو

وأضاف، لم يكن من السهل اتخاذ القرار، لكن بعد الاستماع إلى جسدي والمناقشة مع فريقي، تفهمت أن هذا هو القرار السليم، وأكمل،في هذه اللحظات من مسيرتي الرياضية كرياضي، جزء مهم هو منع أي نوع من التجاوزات في جسدي والتي يمكن أن تمنع المزيد من القتال على المدى المتوسط والطويل للألقاب.

واختتم «الألعاب الأولمبية تعني لي الكثير في مسيرتي وكانت دائما أولوية رياضية، وجدت الأجواء التي يريد كل رياضي أن يشعر بها مرة واحدة على الأقل وشخصيا كنت محظوظا بما يكفي لتجربتها بشكل مكثف في ثلاث مناسبات وأيضا لأكون حامل لواء بلدي.

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