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هاني أبوريدة نائبا أول لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم

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هاني أبوريدة نائبا أول لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم هاني أبوريدة نائبا أول لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم

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اختير المهندس هاني أبوريدة عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي، كاف، نائبا أول لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، خلال الانتخابات التي جرت اليوم في .

وعلى هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي في دورته ٢٦ والتي جرت اليوم بالسعودية، تم اختيار المهندس هاني أبوريدة نائبا أول لرئيس الاتحاد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل والذي تم انتخابه بالتزكية لدورة جديدة.

وخلال الانتخابات كذلك، تم اختيار القطري سعود المهندي نائبا ثانيا لرئيس الاتحاد العربي، وفي العضوية، المغربي فوزي لقجع، والتونسي وديع الجرئ، والموريتاني أحمد ولد يحيى.

ومثل في الانتخابات والجمعية العمومية، المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، وأحمد حسام عوض عضو اللجنة.

المصرى اليوم

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