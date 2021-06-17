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حمادة طلبة: أتمنى أن يتعلم بن شرقي وزيزو الدرس من فرجاني ساسي

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حمادة طلبة: أتمنى أن يتعلم بن شرقي وزيزو الدرس من فرجاني ساسي حمادة طلبة: أتمنى أن يتعلم بن شرقي وزيزو الدرس من فرجاني ساسي

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فتح حمادة طلبة، نجم السابق، النار على التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك بعدما رفض اللاعب تجديد عقده مع القلعة البيضاء، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال حمادة طلبة، في تصريحات تليفزيونية: «ألوم على فرجاني ساسي، لأنه تلاعب بمشاعر جمهور نادي الزمالك، اللاعب اللي عاوز يمشي يمشي، الزمالك أكبر من أي حد مهما كان اسمه، وجمهوره هو الذي يصنع النجم».

وأضاف: «أتمنى من أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو، يتعلما من درس فرجاني ساسي، كيف كان يعامله الجمهور، ولكن لم يقدر اللاعب كل ذلك»، مضيفًا: «الزمالك اسم كبير ولازم نضحي عشان الجمهور اللي رافعك وجعلك نجم».

وعن مواجهة الزملك وأسوان قال: «لا يمكن الاستهانة بفريق أسوان، فريق كبير ولديه مدرب جيد، خاصة بعد مباراة المصري الأخيرة في الكأس ونجاحهم في التأهل إلى الدور قبل النهائي»، مضيفًا: «يجب عزل اللاعبين، عن المشاكل والأزمات للتركيز في الدوري، لدينا مباريات صعبة، خاصة أنه لم يتبقى إلا بطولتي الدوري والكأس لإسعاد جماهير الزمالك».

المصرى اليوم

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