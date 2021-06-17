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مذبوحة خارج المجازر.. التحفظ على ربع طن لحوم مجهولة المصدر بالإسكندرية

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مذبوحة خارج المجازر.. التحفظ على ربع طن لحوم مجهولة المصدر بالإسكندرية مذبوحة خارج المجازر.. التحفظ على ربع طن لحوم مجهولة المصدر بالإسكندرية

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أمر المستشار حسن أباظة، رئيس نيابة برج العرب بالإسكندرية، بالتحفظ على 325 كيلو جرام من اللحوم مجهول المصدر مذبوحة خارج المجازر.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة والتجارة الداخلية، يفيد بشن حملات لتشديد الرقابة على أسواق اللحوم ومصانع التصنيع الغذائي لضبط المخالفات وحماية صحة المواطنين من الأخطار التي تهددهم.

أسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر لحوم مذبوحة خارج المجزر، وتم ضبط كمية من اللحوم قدرها 325 كيلو جرام، مجهول المصدر، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

المصرى اليوم

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