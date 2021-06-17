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تداول 186 ألف طن بضائع استراتيجية بميناء الإسكندرية

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تداول 186 ألف طن بضائع استراتيجية بميناء الإسكندرية تداول 186 ألف طن بضائع استراتيجية بميناء الإسكندرية

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شهد ميناء الإسكندرية، الخميس، نشاطًا ملحوظًا في حركة السفن والبضائع والحاويات، وبلغ إجمالي عدد السفن المترددة على الميناء 50 سفينة تحمل سلع وبضائع استراتيجية.

وقال أحمد بريقع، المتحدث الرسمى باسم هيئة ميناء الإسكندرية، في تصريحات صحفية، الخميس، إن البضائع المتداولة تقدر بـ186 ألف طن وتشمل حاويات ومواد بترولية وبضائع عامة.

وأضاف المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أنه جرى دخول وخروج 2388 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الـ48 ساعة الماضية، فضلا عن دخول وخروج 25 ألف شاحنة تقريبًا عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة.

من جانبه، وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، الشركات والعاملين بالميناء باتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية، للحد من انتشار المستجد

المصرى اليوم

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