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تحرير ٢٥ محضر إشغال طريق في حملة أمنية مكبرة في مدينة الأقصر

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تحرير ٢٥ محضر إشغال طريق في حملة أمنية مكبرة في مدينة الأقصر تحرير ٢٥ محضر إشغال طريق في حملة أمنية مكبرة في مدينة الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، الخميس، على تكثيف مجهودات الأجهزة التنفيذية والأمنية لرفع الاشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام ومتابعة التزام المقاهى والمطاعم بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من

وأوضح العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، في تصريحات صحفية، أنه تم تنفيذ حملة مكبرة داخل نطاق مدينة الأقصر، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر تحت إشراف اللواء أشرف منير نائب مدير الأمن وقيادة اللواء رفعت عبدالصمد مساعد مدير الأمن، والرائد بهاء أبوعايد وكيل إدارة مرافق الأقصر، والرائد محمد عبدالعزيز رئيس مباحث المرافق.

وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة جميع إشغالات الباعة الجائلين بالمناطق المستهدفة وتحرير ٢٥ محضر اشغال طريق، ٥ محاضر نظافة، ١٧ محضر تصالح عدم ارتداء الكمامة، ١١ بائع متجول، ١٧ مضبوطات، ٧٧ إزالات إدارية، عدد ٤ محضر شيشة بعدد ١٩ شيشة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

واستهدفت الحملة شوارع حي شمال والهيلتون والسبتية والنجع الطويل والنوافل والمركز الحضري للمرأة، كما تم المرور على شوارع مدرسة الصنايع والمدينة المنورة والتليفزيون والمنشية للتمشيط، وأمام مبنى منطقة آثار العليا المواجهة للمدخل الرئيسي لمستشفى الكرنك الدولي حيث وردت شكوى بوجود «نصبة شاي» بهذه المنطقة وتم رفع الإشغال وإزالة أسباب الشكوى من أمام مبنى الأثار.

شارك بالحملة النقيب محسن عبدالسلام والنقيب تامر عباس ضباط إدارة المرافق، وأحمد زين العابدين رئيس حي شمال، وأحمد عبدالصبور مدير المتابعة الميدانية، وأحمد محمود دياب مسؤول قسم الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر، وفرقة التدخل السريع، ومسؤول النظافة بحي شمال ومشرف المكتب الفني بالحي، وحملة المدينة وحملة المعدات الثقيلة.

المصرى اليوم

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