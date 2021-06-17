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المشدد 6 سنوات لسائق لحيازته كمية من مخدر الهيروين بقصد الإتجار في الشرقية

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المشدد 6 سنوات لسائق لحيازته كمية من مخدر الهيروين بقصد الإتجار في الشرقية المشدد 6 سنوات لسائق لحيازته كمية من مخدر الهيروين بقصد الإتجار في الشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، الدائرة الثانية عشر، برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، وعضوية المستشارين، سامي زين العابدين، والوليد حسين أحمد، وأمانة سر أيمن محمود، في جلستها اليوم الخميس، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لحيازته كمية من مخدر الهيروين بقصد الإتجار.

تعود أحداث القضية لشهر يناير من العام الجاري، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط «ر. ص. ع. إ» 33 عامًا، سائق، مقيم الشرابية محافظة القاهرة، وبحوزته كمية لجوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار والترويج.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة؛ وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

المصرى اليوم

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