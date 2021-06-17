كورونا.. 5189 إصابة جديدة بالعراق و180 حالة بفلسطين

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خلال الساعات الـ24 الماضية

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 5189 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1274629 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان لها بتسجيل 30 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 16811, فيما تم تسجيل 3930 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1188422 حالة.

فلسطين:

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية حالة وفاة، و170 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و428 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتةً إلى وجود 9 مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 15 مريضًا.