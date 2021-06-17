أخبار عاجلة

الأحوال المدنية.. تطوير وخدمات رقمية -
محمد التاجي: والدتي سبب غيابي 8 سنوات عن الوسط الفني -
رسالة: أوبك+ تغير موعد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة إلى أول يوليو -
بعد 8 سنوات على ثورة يونيو.. السجون إصلاح وتأهيل وإنتاج -
المحاكم.. التحول الرقمي لمواكبة العصر -
الشهر العقاري .. ميكنة 292 فرعًا وسيارات للتوثيق -
المركزي: إيرادات مصر من السياحة في 2020-2021 هبطت 67.4% لنحو 3.1 مليار دولار -
محمد التاجي: «بتوه في منطقتي من تطورات الطرق في عهد السيسي» -
شاهد من مكة.. فريق الفحص والمعاينة يتفقد الثوب الجديد للكعبة المشرفة -
بالفيديو.. الجيش اليمني يُسقط طائرة مفخخة تابعة للحوثي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مصرع شخصين في إطلاق نار بألمانيا

Print
مصرع شخصين في إطلاق نار بألمانيا مصرع شخصين في إطلاق نار بألمانيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي شخصان مصرعهما في إطلاق نار، ظهر الخميس، في مدينة إسبيلكامب في ولاية شمال الراين وستفاليا، غربي ألمانيا.

ونقلت صحيفة بيلد الألمانية عن الشرطة أن شخصين قتلا في إطلاق نار في إسبيلكامب، ظهر اليوم.

فيما نقلت إذاعة غرب ألمانيا عن متحدث باسم الشرطة قوله إن رجلا وامرأة قتلا بالرصاص، في موقعين مختلفين.

وأوضح: «قتل المجني عليه الأول أمام بناية سكنية، فيما قتل الثاني في شارع جانبي قريب من المبنى».

وعلى الفور، طوقت القوات الخاصة بالشرطة الألمانية موقع الحادث، وعلقت حركة المرور.

وذكرت الشرطة أن الجاني لا يزال هاربا ومسلحا، فيما لم تتضح بعد خلفية الجريمة.

ووقع إطلاق النار في وسط مدينة إسبيلكامب، وهي مدينة يسكنها 25 ألف شخص في ولاية شمال الراين وستفاليا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الأحوال المدنية.. تطوير وخدمات رقمية

الأحوال المدنية.. تطوير وخدمات رقمية

محمد التاجي: والدتي سبب غيابي 8 سنوات عن الوسط الفني

محمد التاجي: والدتي سبب غيابي 8 سنوات عن الوسط الفني

رسالة: أوبك+ تغير موعد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة إلى أول يوليو

رسالة: أوبك+ تغير موعد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة إلى أول يوليو

بعد 8 سنوات على ثورة يونيو.. السجون إصلاح وتأهيل وإنتاج

بعد 8 سنوات على ثورة يونيو.. السجون إصلاح وتأهيل وإنتاج