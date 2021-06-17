محافظ الشرقية يمنح أول مُعيد بكلية التربية الرياضية وحدة سكنية

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منح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتور عبدالله شكري موسي، من أبناء دار المدينة المنورة بالعاشر من رمضان، والذي تم تعيينه معيداً بكلية التربية الرياضية جامعة الزقازيق، وحدة سكنية من الإسكان الأولى بالرعاية بمدينة العاشر من رمضان، تقديراً لتميزه وتفوقه الدراسي وتحقيقاً لمطلبه .

أشاد المحافظ بالدور الرائد الذي تقوم به مديرية التضامن بالشرقية، لتقديم كافة أوجه الرعاية لأبناء دور الرعاية، وتوفير المناخ المناسب والجو الملائم للتنشئة الأخلاقية والتعليمية والتربية المتوازنة لهم، وتعويضهم عن الظروف القاسية التي مروا بها قبل انضمامهم لهذه الدور.

ثمن محافظ الشرقية الجهد المبذول من قبل القائمين على دار المدينة المنورة بالعاشر من رمضان، والإخلاص الذي ظهر جليا ومتجسدا في تفوق أحد أبنائها ليسجل اسمه في لوحة شرف المتميزين، كأول مُعيد جامعي بجامعة الزقازيق من أبناء الدار.

من جانبها أوضحت المهندسة عبير عبدالقادر، مديرة إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة، أن الشقة ضمن الوحدات السكنية الأولى بالرعاية، ومكونة من غرفتين وصالة ومطبخ ودورة مياه، وجارٍ الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لتخصيص الوحدة السكنية، للدكتور عبدالله شكري المعيد بكلية التربية الرياضية بجامعة الزقازيق.

قدم المعيد عبدالله شكري، الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية، لاستقباله له اليوم واستجابته وتحقيقه لمطلبه، معبراً عن امتنانه لتحفيز المحافظ له لاستكمال مشواره الدراسي والحصول على الماجستير والدكتوراة.