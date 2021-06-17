التحفظ على 5 آلاف عبوة ألبان منتهيه الصلاحية بالإسكندرية

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أمر المستشار حسن أباظة رئيس نيابة برج العرب بالإسكندرية، بالتحفظ على 5100 عبوة ألبان منتهية الصلاحية، مما تمثل خطرا كبيرا على صحة المواطنين، تم ضبطها داخل ثلاجة إحدى الشركات.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن ثلاجة البان كائنة بمنطقة برج العرب، لحيازة وعرض منتجات ألبان منتهية الصلاحية داخل ثلاجة لإحدى الشركات بدون ترخيص مسبق من الجهات المختصة، قبل بيعها بالاسواق بقصد التربح منها.

تمت مداهمة الثلاجة والقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشها عثر بداخلها على 5100 عبوة من الألبان منتهية الصلاحية مما تمثل خطرا كبيرا على صحة المواطنين تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة وبإحالته إلى النيابة العامة أمرت بالتحفظ على المضبوطات وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.