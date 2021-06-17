أخبار عاجلة

الأحوال المدنية.. تطوير وخدمات رقمية -
محمد التاجي: والدتي سبب غيابي 8 سنوات عن الوسط الفني -
رسالة: أوبك+ تغير موعد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة إلى أول يوليو -
بعد 8 سنوات على ثورة يونيو.. السجون إصلاح وتأهيل وإنتاج -
المحاكم.. التحول الرقمي لمواكبة العصر -
الشهر العقاري .. ميكنة 292 فرعًا وسيارات للتوثيق -
المركزي: إيرادات مصر من السياحة في 2020-2021 هبطت 67.4% لنحو 3.1 مليار دولار -
محمد التاجي: «بتوه في منطقتي من تطورات الطرق في عهد السيسي» -
شاهد من مكة.. فريق الفحص والمعاينة يتفقد الثوب الجديد للكعبة المشرفة -
بالفيديو.. الجيش اليمني يُسقط طائرة مفخخة تابعة للحوثي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس جامعة الأقصر يتابع سير الامتحانات في «الآثار والحاسبات والمعلومات»

Print
رئيس جامعة الأقصر يتابع سير الامتحانات في «الآثار والحاسبات والمعلومات» رئيس جامعة الأقصر يتابع سير الامتحانات في «الآثار والحاسبات والمعلومات»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، الخميس، جولاته التفقدية لمتابعة سير الامتحانات بكليات الجامعة وتطبيق الاجراءات الاحترازية .

وتفقد رئيس الجامعة، كليتي الحاسبات والمعلومات والآثار، واطمأن على حسن سير أعمال الامتحانات، والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بلجان الامتحانات للوقاية من ، مشيدًا بدور إدارة الجامعة في تحقيق الانضباط والانتظام أثناء سير الامتحانات، وتوفير كافة السبل للطلاب لأداء امتحاناتهم .

ووجه رئيس الجامعة بضرورة الاستمرار والمتابعة لتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان استمرار سير الامتحانات في هدوء، مشددًا على أهمية منع تكدس الطلاب داخل قاعات الامتحانات والالتزام بتحقيق التباعد الاجتماعي .

وأكد رئيس جامعة الأقصر، أنه لم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة، موجها عمداء الكليات، بضرورة الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات .

تأتي تلك الجولات المستمرة في إطار حرص رئيس الجامعة، على متابعة الامتحانات أولا بأول وحل أي مشكلات أو معوقات قد تطرأ، مؤكدا انعقاد غرفة عمليات مستمرة لمتابعة سير الامتحانات منذ انطلاقها السبت الماضي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السلطات الروسية تؤكد رصد أول إصابة بمتحور «دلتا+» من فيروس كورونا في البلاد

السلطات الروسية تؤكد رصد أول إصابة بمتحور «دلتا+» من فيروس كورونا في البلاد

العراق : سلالة «دلتا» الهندية المتحورة من فيروس كورونا دخلت البلاد

العراق : سلالة «دلتا» الهندية المتحورة من فيروس كورونا دخلت البلاد

كارثة تهدد إندونيسيا بسبب تفشي سلالة «دلتا» لفيروس كورونا

كارثة تهدد إندونيسيا بسبب تفشي سلالة «دلتا» لفيروس كورونا

كيف نجت السياحة في الصين من فيروس كورونا؟ (فيديو)

كيف نجت السياحة في الصين من فيروس كورونا؟ (فيديو)