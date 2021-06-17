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واصل سعر الذهب في مصر، في منتصف اليوم الخميس 17 يونيو 2021، انخفاضه الكبير والمستمر، محققا أقل مستوى له منذ فترة طويله وسط مخاوف من المستثمرين من الأيام القادمة.

وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطا، في الصاغة بدون المصنعية، ظهر اليوم الخميس، 878 جنيه وكان 904 جنيها مساء الأربعاء، والعيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر، 768 جنيه وكان مساء الأربعاء، 791 جنيه، والعيار 18 قيراطًا، 658 جنيه وكان مساء الاربعاء، 678 جنيها، والجنيه الذهب، بسعر 6144 جنيه وكان مساء الأربعاء، 6300 جنيه .

كما واصل سعر الذهب عالميا نزيف الخسائر الذي بدأ فيه بعد إعلان الفيدرالى الأمريكى الإبقاء على الفائدة قرب الصفر في نطاق 0.0 ٪، و0.25٪ معلنا توقعه رفع الفائدة عام 2023 وليس 2024، كما أعلن سابقا، بالاضافة لاعلان محافظ بنك الاحتياطى الفيدرالى جيروم بول عن توقعاته لانخفاض معدلات التضخم والبطالة، معربا عن تفاؤله اقتصاديا بعام 2022، مما يشير إلى قرب انتهاء دعم الاقتصاد، وينتظر المستثمرون اليوم صدور مؤشر طلبات الاعانة للاسبوع المنتهى في 12 يونيو والتى قد تعكس انخفاضا بواقع 16 ألف طلب. وفى المقابل شهد مؤشر الدولار ارتفاعا كبيرا محققا أعلى ارتفاع له منذ عدة أسابيع حيث تربطه علاقه عكسية بالمعدن الأصفر.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، في منتصف التعاملات اليوم الخميس 17 يونيو، 784.89 جنيه، وكان في مساء الأربعاء 809.33 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،784.08 $، وكانت مساء الأربعاء، 1،837.23 $.

«المصري اليوم» تنشر سعر الذهب في منتصف اليوم الخميس 17 يونيو 2021 بمحال الصاغة في مصر بدون المصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 878 إلى 889 عيار 22 807 إلى 810 عيار 21 768 إلى 775 عيار 18 658 إلى 662 عيار 14 510 إلى 515 عيار 12 436 إلى 440 الاونصة 27422 إلى 27554 الجنيه الذهب 6144 إلى 6200 الكيلو 878422 إلى 888122

متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، في منتصف التعاملات اليوم الخميس 17 يونيو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

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