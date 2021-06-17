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قتلته 200 امرأة.. نهاية مروعة لمغتصب متسلسل هندي ()

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قتلته 200 امرأة.. نهاية مروعة لمغتصب متسلسل هندي (فيديو) قتلته 200 امرأة.. نهاية مروعة لمغتصب متسلسل هندي ()

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كشف مقطع تم تداوله عبر موقع التواصل «تيك توك»، عن تفاصيل مروعة تتعلق بمقتل قاتل متسلل شخص أدين بتعمد اغتصاب عشرات النساء في الهند، وقتل وتعذيب أخريات قبل 17 عامًا.

وحقق المقطع المصور الذي يسرد تفاصيل مقتل المغتصب والقاتل الشهير أكو ياداف، على أيدي 200 امرأة، طعنا خارج المحكمة قصاصًا وانتقامًا منه، انتشارًا واسعًا في الأوساط المحلي الهندية وكذلك الدولية. ووقع حادث الاقتصاص في العام 2004، أثناء خروج ياداف من باحة محكمة مقاطعة «ناجبور».

واجه نهاية يستحقها

وافتتحت منتجة الفيديو سواستي شوكلا بويك، الفيديو بالقول: «نتحدث عن قاتل متسلسل من جنوب شرق آسيا واجه نهاية يستحقها.

وأضافت: «كونك ضحية اغتصاب فهذا من المحرمات في المجتمع الهندي؛ إلا أن العديد من ضحايا ياداف أبلغوا عن جرائمه، لكن المجتمع آلمهن وبدلا من إلقاء القبض عليه، اتهمن النساء بأنهن السبب في إثارته بالملابس العارية»

واستعرضت، سواستي مأساة إحدى الناجيات من ياداف، والتي وفقا لها_ تعرضت لاغتصاب جماعي من قب رجال الشرطة الهندية بعدما أبلغت عن ياداف، لكونها تنتمي لطبقة فقيرة في المجتمع الهندي.

ونقلت «سكاي نيوز عربية» فيديو انتجته الناشطة النسوية الهندية، سواستي شوكلا بويك سرد تفاصيل دقيقة للحظات الأخيرة في حياة ياداف، في أغسطس 2004، حيث هاجمته أكثر من 200 امرأة محكمة مقاطعة ناجبور، التي كانت تحاكم المجرم، مستخدمين السكاكين والحجارة ومسحوق الفلفل الحار، وتمكنّ من الوصول للمغتصب وقتله طعنا، وقطع عضوه الذكري.

مدان باغتصاب 40 إمرأة

وطبقا للفيديو، فإن ياداف يقف وراء 3 جرائم قتل على الأقل، هذا إلى جانب اغتصاب وتعذيب 40 امرأة على مدار 13 عاما.

وحسبما ذكرت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، فإن ياداف تمكّن طيلة سنوات عديدة من الإفلات من جرائمه بتقديم رشى لضباط الشرطة الذين أشرفوا على التحقيقات ذات الصلة بقضاياه.

وتسجل الهند مستويات قياسية في حالات الاتصاب؛ غذ سجلت فب العام 2018 حالة كل ربع ساعة بحسب «ديلي ستار».

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المصرى اليوم

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