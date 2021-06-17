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انطلاق النسخة الثالثة من البطولة الدولية المفتوحة للاسكواش

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انطلاق النسخة الثالثة من البطولة الدولية المفتوحة للاسكواش انطلاق النسخة الثالثة من البطولة الدولية المفتوحة للاسكواش

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يستعد أبطال الوطني للاسكواش للمشاركة في النسخة الثالثة من البطولة الدولية المفتوحة لعام 2021، والمقرر إقامتها في الفترة من 22 وحتى 27 من شهر يونيو الحالي، في منطقة «The Park» بمول العرب بتنظيم أندية وادي دجلة.

وتضم البطولة أفضل 16 لاعبا ولاعبة للاسكواش مصنفين على مستوى العالم من السيدات والرجال.

وتتمثل أهمية البطولة في كونها إحدى البطولات البلاتينية طبقًا لتصنيف الاتحاد الدولي، وتبلغ قيمة جوائزها المادية 372 ألف دولار، تقسم بالتساوي بين الرجال والسيدات، كما يشارك فيها ثمانية من أفضل اللاعبين على مستوى التصنيف العالمي للرجال وثمانية لاعبات السيدات على مستوى التصنيف العالمي للسيدات.

وفي هذا السياق صرح كريم درويش، رئيس قطاع الاسكواش بأندية وادي دجلة، بأن الهدف الرئيسي لأندية وادي دجلة هو إعداد جيل من الرياضيين المدربين على أعلى مستوى لتطوير الرياضة المصرية والمنافسة على البطولات المحلية والدولية، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، نجح النادي في إنشاء أكبر أكاديمية للاسكواش في العالم تضم 2500 لاعب ولاعبة من أعضاء النادي، ووفرت لهم كافة الإمكانيات الفنية والإدارية، وهو ما أهلهم للفوز ببطولات دولية برياضة الاسكواش وتصدر مراكز متقدمة بالتصنيف الدولي للاعبين.

وأضاف درويش أن أندية وادي دجلة تسعى من خلال تنظيم البطولة الدولية المفتوحة للاسكواش للمساهمة في عودة الريادة لمصر من خلال تنظيم بطولة عالمية يشارك فيها لاعبون من مختلف الجنسيات ضمن الأجندة الدولية لاتحاد الاسكواش، وفي الوقت نفسه إعداد لاعبيها وتوفير الاحتكاك القوي لتجهيزهم للمنافسة الدولية والحفاظ على ريادة لهذه للعبة.

المصرى اليوم

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