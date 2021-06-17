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توج أحمد إيهاب، لاعب المنتخب الوطني ونادي وادي دجلة والمصنف أول عالميًا، بالميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم للناشئين لسباحة الزعانف، والتي أقيمت خلال الفترة من 13 إلى 17 من شهر يونيو الحالي بإيطاليا.

ونجح البطل أحمد إيهاب في اقتناص الميدالية الذهبية ببطولة كأس العالم للناشئين لسباحة الزعانف في سباق 200 متر زعانف مزدوجة، بعد منافسة شديدة مع لاعبين من 21 دولة شاركوا بالبطولة، ليضيف إيهاب ميدالية جديدة لدولاب بطولاته، والذي يضم أكثر من 100 ميدالية متنوعة بجميع البطولات التي خاضها، كما حصل على العديد من الكؤوس كأحسن سباح وأحسن رقم قياسي.

وكان إيهاب قد حصل على المركز الخامس كأسرع سباح في سباحة الزعانف في العالم من خلال التصنيف العالمي الصادر من الاتحاد الدولي، ويعد هو المصري الوحيد المتواجد في قائمة أسرع 10 سباحين حول العالم في سباق الـ100 متر في سنة، كما تصدر التصنيف العالمي للناشئين تحت 17 عاما.