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ذرف نجم ريال مدريد سيرجيو راموس الدموع خلال كلمته بمناسبة حفل توديعه للنادي الملكي.

ولم يتحدث راموس عن وجهته المقبلة، وشدد على أن تلك اللحظة هي الأصعب في حياته، حيث أجهش بالبكاء، مشيرا إلى أنه جاء إلى النادي طفلا والآن يحظى بعائلة رائعة. وأضاف: «حان الوقت لتوديع الريال بعد هذه السنوات الطويلة.. ريال مدريد سيبقى دائما في قلبي، وبالتأكيد سأعود يوما إلى النادي».

من جانبه، قال فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد خلال حفل وداع سيرجيو راموس قائد الفريق، إن أبواب النادي ستظل مفتوحة لراموس دائما.

وتابع: «أشكرك يا راموس على كل ما قدمته لريال مدريد طيلة مسيرتك مع الفريق»، مضيفا: «يجب أن تعرف أن هذا المكان سيكون مفتوحا لك دائما، لن أنسى أنك رجل العاشرة، نشكرك لأنك ساهمت في أسطورة ريال مدريد».

أعلن ريال مدريد الإسباني، أمس الأربعاء، رحيل القائد سيرجيو راموس بعد فترة طويلة مع الفريق وإنجازات كبيرة يصعب تكرارها.

ويأتي إعلان رحيل راموس، بعد نهاية تعاقده مع ريال مدريد، وعدم توصل الطرفين لاتفاق لتجديد التعاقد بينهما.