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أمانة جدة تغلق 23 منشأة مخالفة للاحترازات

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أمانة جدة تغلق 23 منشأة مخالفة للاحترازات أمانة جدة تغلق 23 منشأة مخالفة للاحترازات
نفذت 4040 جولة رقابية مع الجهات المعنية

أمانة جدة تغلق 23 منشأة مخالفة للاحترازات

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس 4043 جولة رقابية مع الجهات المعنية، لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، التي أسفرت عن إغلاق 23 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، ورصدت الفرق الميدانية خلالها 65 مخالفة، تنوعت بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.
وثمّنت دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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