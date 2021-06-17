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محافظ قنا يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة بقفط

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ترأس اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بقفط، بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة، والسيد فوزي رضوان رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بقفط، وأحمد أبوالمجد مدير الإدارة القانونية بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية، والمعنية بملف الاستثمار بالمحافظة.

محافظ قنا يترأس اجتماع منطقة قفط الصناعية

وأوضح محافظ قنا أن مجلس إدارة هيئة الاستثمار وافق على ترکیب وتشغيل عدد ۲ محول كهربائي قدرة ۲ ميجا فولت أمبير لتدعيم القدرة الكهربائية بالمنطقة، وكذا ترکیب أغطية الصرف وعمل الصيانة اللازمة للشبكة بالمنطقة بتكلفة تزيد عن 13 مليون جنيه.

محافظ قنا يترأس اجتماع منطقة قفط الصناعية

كما وافق المجلس على استصدار ترخيص مزاولة نشاط لمشروع يعمل في مجال تخزين المواد الغذائية والمكملات الغذائية والفيتامينات والأدوية، برأس مال مليون دولار يقوم بتصدير منتجاته بنسبة 80 %، كما تمت دراسة موقف المشروعات المتعثرة والحلول المقترحة لها، وتمت الموافقة على إلغاء الموافقات السابق صدورها لعدد (۳) مشروعات غير ملتزمة باتخاذ خطوات جدية نحو تنفيذ المشروع.

محافظ قنا يترأس اجتماع منطقة قفط الصناعية

وأضاف «الداودي» على أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لجذب المستثمرين ورجال الأعمال إلى المنطقة الحرة بقفط، وتذليل كافة المعوقات التي تواجههم من أجل المساهمة بفعالية في دفع عجلة الإنتاج، والحد من البطالة، وتوفير فرص عمل للشباب تضمن لهم حياة كريمة.

محافظ قنا يترأس اجتماع منطقة قفط الصناعية

المصرى اليوم

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