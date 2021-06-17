أخبار عاجلة

الأحوال المدنية.. تطوير وخدمات رقمية -
محمد التاجي: والدتي سبب غيابي 8 سنوات عن الوسط الفني -
رسالة: أوبك+ تغير موعد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة إلى أول يوليو -
بعد 8 سنوات على ثورة يونيو.. السجون إصلاح وتأهيل وإنتاج -
المحاكم.. التحول الرقمي لمواكبة العصر -
الشهر العقاري .. ميكنة 292 فرعًا وسيارات للتوثيق -
المركزي: إيرادات مصر من السياحة في 2020-2021 هبطت 67.4% لنحو 3.1 مليار دولار -
محمد التاجي: «بتوه في منطقتي من تطورات الطرق في عهد السيسي» -
شاهد من مكة.. فريق الفحص والمعاينة يتفقد الثوب الجديد للكعبة المشرفة -
بالفيديو.. الجيش اليمني يُسقط طائرة مفخخة تابعة للحوثي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«عبدالعاطي»: لجنة إيراد النهر في إنعقاد دائم لمتابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل

Print
«عبدالعاطي»: لجنة إيراد النهر في إنعقاد دائم لمتابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل «عبدالعاطي»: لجنة إيراد النهر في إنعقاد دائم لمتابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل، وآليات إدارة وتوزيع المياه بما يحافظ على المنسوب الآمن لنهر النيل وفرعيه.

واستعرض وزير الري إجراءات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات الحالية والتي تتزامن مع بداية العام المائي المقبل، بهدف تلبية كل الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكل المنتفعين.

وقال «عبدالعاطي» إن لجنة إيراد النهر في حالة إنعقاد دائم لمتابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، بما يُمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة.

وشدد وزير الري على ضرورة استمرار رفع حالة الاستنفار في كافة إدارات الوزارة بالمحافظات لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ.

ووجه «عبدالعاطي» بمواصلة التصدى لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجارى المائية من التعديات والتلوث، وذلك لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الأحوال المدنية.. تطوير وخدمات رقمية

الأحوال المدنية.. تطوير وخدمات رقمية

محمد التاجي: والدتي سبب غيابي 8 سنوات عن الوسط الفني

محمد التاجي: والدتي سبب غيابي 8 سنوات عن الوسط الفني

رسالة: أوبك+ تغير موعد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة إلى أول يوليو

رسالة: أوبك+ تغير موعد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة إلى أول يوليو

بعد 8 سنوات على ثورة يونيو.. السجون إصلاح وتأهيل وإنتاج

بعد 8 سنوات على ثورة يونيو.. السجون إصلاح وتأهيل وإنتاج